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Μακελειό στο Μίσιγκαν: 6 νεκροί μετά από αναφορές για πυροβολισμούς, αυτοκτόνησε ο δράστης

Δεν έχει γίνει γνωστό το πώς έχασε τη ζωή του το κάθε άτομο
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Ο δράστης Chad Hickman / Policía Estatal de Michigan, Séptimo Distrito, vía AP)
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Μία θανατηφόρα επίθεση με πυροβολισμούς διεξήχθη στο Μίσιγκαν όταν άνδρας που βρισκόταν σε αμόκ σκότωσε 5 ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στο δάσος της περιοχής.

Η αστυνομία έφτασε σε ένα σπίτι στην κομητεία Μισόκι, περίπου 169 μίλια βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ, μετά από πυροβολισμούς, λίγο πριν το μεσημέρι και βρήκε τρία άτομα νεκρά και ένα άλλο σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Μίσιγκαν. Το τραυματισμένο άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο ύποπτος, ο 39χρονος Τσαντ Χίκμαν, τράπηκε σε φυγή πριν οι αρχές φτάσουν στο σπίτι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό του, βρήκαν ένα τέταρτο άτομο νεκρό σε ένα άλλο σπίτι.

Οι αρχές αργότερα βρήκαν το όχημα του Χίκμαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά στη λίμνη Γουίτλοκ, κάτι που τους οδήγησε στη σορό του, καθώς και σε ένα άλλο άτομο που ήταν επίσης νεκρό, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές επιβολής του νόμου αρχικά είχαν δηλώσει ότι ερευνούσαν έναν πυροβολισμό, αλλά δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες για το πώς πέθανε κάθε άτομο, ούτε αν είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους.

«Αυτή η κατάσταση είναι σπαρακτική για την κοινότητα και αποτελεί πρόκληση για τους εμπλεκόμενους ερευνητές», δήλωσε η υπολοχαγός Άσλεϊ Μίλερ. «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας και θα παρέχουμε ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες νέες πληροφορίες».

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τους πυροβολισμούς στην περιοχή και έχει ζητήσει από το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Τα ονόματα και οι ηλικίες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν δεν θα δημοσιοποιηθούν μέχρι να ειδοποιηθούν οι οικογένειές τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

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