Κόσμος

Ρωσία: Σε επιπλέον 2 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε ο Αμερικανός πρώην πεζοναύτης Ρόμπερτ Γκίλμαν

Οι τελευταίες κατηγορίες σχετίζονται με μια υποτιθέμενη επίθεση σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους της φυλακής στην οποία κρατείται
Ο Ρόμπερτ Γκίλμαν
Ο Ρόμπερτ Γκίλμαν / REUTERS / Vladimir Lavrov

Δικαστήριο στην  πόλη Βορόνεζ στη νοτιοδυτική Ρωσία καταδίκασε σήμερα (03.12.2025) τον Αμερικανό πολίτη Ρόμπερτ Γκίλμαν, που υπηρετούσε παλιότερα ως πεζοναύτης στις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ σε δύο επιπλέον χρόνια φυλάκιση,

Ο Γκίλμαν, πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ, φυλακίστηκε για πρώτη φορά το 2022 για επίθεση σε σωφρονιστικό υπάλληλο υπό την επήρεια αλκοόλ και η ποινή του παρατάθηκε μετά από περαιτέρω καταδίκες για επίθεση σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους και έναν εισαγγελέα κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του.

Οι τελευταίες κατηγορίες σχετίζονται επίσης με μια υποτιθέμενη επίθεση σε προσωπικό της φυλακής, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Ο Γκίλμαν, ο οποίος έγινε καθηγητής αγγλικών αφότου υπηρέτησε ως πεζοναύτης, είναι ένας από τους τουλάχιστον εννέα Αμερικανούς που εξακολουθούν να είναι ακόμη φυλακισμένοι στη Ρωσία, μετά την ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας το 2024 και νωρίτερα εφέτος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
91
90
89
83
75
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στίβεν Ντάουνινγκ: Πέθανε από σήψη ο παραγωγός του ΜακΓκάιβερ στα 87 του
Ο Ντάουνινγκ ξεκίνησε ως αξιωματικός στο Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες και στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα τηλεοπτικού παραγωγού και σεναριογράφου, ενώ παράλληλα εργαζόταν στην αστυνομία
Στίβεν Ντάουνινγκ
Newsit logo
Newsit logo