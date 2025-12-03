Ρωσία: Σε επιπλέον 2 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε ο Αμερικανός πρώην πεζοναύτης Ρόμπερτ Γκίλμαν

Δικαστήριο στην πόλη Βορόνεζ στη νοτιοδυτική Ρωσία καταδίκασε σήμερα (03.12.2025) τον Αμερικανό πολίτη Ρόμπερτ Γκίλμαν, που υπηρετούσε παλιότερα ως πεζοναύτης στις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ σε δύο επιπλέον χρόνια φυλάκιση,

Ο Γκίλμαν, πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ, φυλακίστηκε για πρώτη φορά το 2022 για επίθεση σε σωφρονιστικό υπάλληλο υπό την επήρεια αλκοόλ και η ποινή του παρατάθηκε μετά από περαιτέρω καταδίκες για επίθεση σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους και έναν εισαγγελέα κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του.

Οι τελευταίες κατηγορίες σχετίζονται επίσης με μια υποτιθέμενη επίθεση σε προσωπικό της φυλακής, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Ο Γκίλμαν, ο οποίος έγινε καθηγητής αγγλικών αφότου υπηρέτησε ως πεζοναύτης, είναι ένας από τους τουλάχιστον εννέα Αμερικανούς που εξακολουθούν να είναι ακόμη φυλακισμένοι στη Ρωσία, μετά την ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας το 2024 και νωρίτερα εφέτος.