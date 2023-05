Η επίσημη αγαπημένη του Βλαντίμιρ Πούτιν, η Αλίνα Καμπάεβα, βρήκε καταφύγιο στην… εσχατιά της Ρωσίας, τη Σιβηρία, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν έχει σχέση με την Αλίνα Καμπάεβα από το 2008 και έχει κάνει μαζί της και δυο παιδιά. Δεν το έχει… αποκαταστήσει ακόμα το κορίτσι, όμως, καθώς το ζευγάρι δεν έχει παντρευτεί. Από την άλλη, όμως, ο Ρώσος πρόεδρος… αποκατέστησε αυτό τον καιρό, την Αλίνα Καμπάεβα στη Σιβηρία, ελέω των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Δύση στην Ρωσία.

Όπως ανέφερε η dailymail η Αλίνα Καμπάεβα επρόκειτο να μείνει στην έπαυλη – παλάτι που έχει στη χώρα ο πρόεδρος της Ρωσίας στην Ελβετία. Οι διεθνείς κυρώσεις, όμως, που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, έκαναν δύσκολο το ταξίδι της στην Ελβετία, ενώ φυσικά και ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα μπορούσε να την επισκεφθεί εκεί.

Έτσι προτιμήθηκε να μείνει η Αλίνα Καμπάεβα στο Ομσκ της Σιβηρίας για ένα διάστημα (άγνωστο πόσο).

Η επίσημη αγαπημένη του Βλαντίμιρ Πούτιν… υποτίθεται ότι πήγε στο Ομσκ για να δώσει το παρόν σε μια διοργάνωση. Η άλλοτε χρυσή Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής μετέβη στο Ομσκ της Σιβηρίας ως ειδική προσκεκλημένη σε εκδήλωση για τους αγώνες πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής, «Evgeniya Cup».

Το τραγικό είναι ότι στους αγώνες συμμετείχαν και παιδιά από περιοχές της Ουκρανίας. Η αθλήτρια κάθισε σε ένα πάνελ με άλλους καλεσμένους, πριν σηκωθεί εν μέσω χειροκροτημάτων για να δώσει σε έναν νικητή λουλούδια και να φωτογραφηθεί με τους διαγωνιζόμενους αθλητές και αθλήτριες.

Τα σενάρια αναφέρουν ότι η αγαπημένη του Βλαντίμιρ Πούτιν πήγε εκεί για να μείνει για ένα διάστημα.

Αν υπάρχει ανάγκη, η Αλίνα Καμπάεβα θα φύγει από εκεί και θα πάει σε μια από τις δυο μυθικές επαύλεις – παλάτια που έχει ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Το ένα παλάτι βρίσκεται σε δάσος στη λίμνη Βαλντάι της βόρειας Ρωσίας και το άλλο στο Γκελεντζίκ στην κορυφή ενός βράχου με θέα στη Μαύρη Θάλασσα. Βέβαια αμφότερες οι επαύλεις βρίσκονται… κομματάκι μακριά από το Ομσκ, καθώς απέχουν περισσότερα από 3.200 χιλιόμετρα από την περιοχή της Σιβηρίας.

Το έτερον ήμισυ του Βλαντίμιρ Πούτιν δείχνει να έχει πάντως και πολιτικές βλέψεις. Σύμφωνα με ένα σενάριο έχει βάλει στο μάτι τη θέση της «σιδηράς κυρίας» της Ρωσίας, Βαλεντίνας Ματβιένκο. Πρόκειται για την πρόεδρο του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου), η οποία έφτασε αισίως τα 74 χρόνια και πολλοί λένε ότι ετοιμάζεται για… σύνταξη.

Μάλιστα η Ρωσίδα πρώην βουλευτής, Μαρία Mακσάκοβα, που αυτομόλησε στην Ουκρανία το είπε αυτό ξεκάθαρα, καθώς τόνισε στο δίκτυο «Fakty Ukraine»: «Νομίζω ότι η Αλίνα Καμπάεβα θέλει να πάρει τον ρόλο της Βαλεντίνα Ματβιένκο, ακόμα κι αν αυτό φαίνεται αρκετά δύσκολο».

«Η Καμπάεβα κατανοεί τις μελλοντικές απειλές και τον κίνδυνο για την ίδια και τα παιδιά της με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε περίπτωση που καταρρεύσει εάν η κατάσταση της υγείας του επιδεινωθεί και δεν είναι πλέον πρόεδρος της Ρωσίας. Συνειδητοποιεί επίσης ότι η αθλητική της καριέρα και τα μετάλλια δεν θα τη σώσουν», συμπλήρωσε η Μαρία Μακσάκοβα.

The European Union has proposed sanctioning Alina Kabaeva, a former gymnast reportedly closely associated with Vladimir Putin, according to a document seen by Bloomberg https://t.co/jMVEtHkhbh