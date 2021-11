Οι αρχές στη Ρωσία γνωστοποίησαν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης μεθανίου σε ανθρακωρυχείο στη Σιβηρία χθες Πέμπτη (25.11.2021) ανέρχεται σε 63 ενώ οι 50 από αυτούς διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε τέσσερα νοσοκομεία της Σιβηρίας.

Πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες διάσωσης ενημέρωσαν το πρακτορείο ειδήσεων TASS στη Ρωσία ότι το δυστύχημα στο ανθρακωρυχείο στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Νωρίτερα, γινόταν λόγος για 52 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 6 μελών σωστικών συνεργείων.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ξεκίνησε έρευνα για «παραβίαση των κανόνων ασφαλείας» και ανακοίνωσε αργά απόψε ότι συνελήφθη ο διευθυντής του ορυχείου, ο αναπληρωτής του και ένας αξιωματούχος της περιοχής όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

Rescue efforts have been suspended due to explosion risk at Kemerovo's Listvyazhnaya coal mine, leaving 49 miners trapped. A fire there killed at least 11. @MoscowTimes pic.twitter.com/UUbACZem23