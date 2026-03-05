Κόσμος

Ρωσία: Συμφωνία ανταλλαγής 500 αιχμαλώτων πολέμου με την Ουκρανία

Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν περιοδικά αιχμαλώτους πολέμου και επιστρέφουν σορούς στρατιωτών - η πιο πρόσφατη τέτοια κίνηση έγινε την περασμένη εβδομάδα- παρά την έλλειψη προόδου προς μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του τετραετούς τους πολέμου.
Ουκρανοί στρατιώτες κατά την ανταλλαγή με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου / Reuters

Ύστερα από συμφωνία που επιτεύχθηκε στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα (05.03.2026) 200 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά και θα ανταλλάξουν από ακόμα 300 αύριο, Παρασκευή (06.03.2026), δήλωσε η Μόσχα.

«Στο πλαίσιο των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στη Γενεύη, θα λάβει χώρα ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ουκρανία στις 5 και 6 Μαρτίου. 500 προς 500», έγραψε ο Ρώσος διαπραγματευτής και σύμβουλος του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι στο Telegram.

Λίγο νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ότι 200 Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου ανταλλάχθηκαν σήμερα με τον ίδιο αριθμό Ουκρανών στρατιωτών που κρατούνταν από τη Μόσχα.

Ουκρανοί στρατιώτες κατά την ανταλλαγή με Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου / Reuters
Ουκρανοί στρατιώτες κατά την ανταλλαγή / Reuters

Στην ανακοίνωση, η ρωσική διπλωματία δήλωσε ότι ο δεύτερος γύρος της ανταλλαγής που θα αφορά 300 αιχμαλώτους από κάθε πλευρά θα λάβει χώρα αύριο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ανταλλαγή αυτή είναι αποτέλεσμα «μιας περίπλοκης διαδικασίας διαπραγμάτευσης» με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των ΗΠΑ.

