Ρωσία: Τα ξένα πλοία χρειάζονται πλέον άδεια των μυστικών υπηρεσιών για να ελλιμενιστούν – Το διάταγμα του Πούτιν

Με προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε σήμερα (21.07.2025) ο Βλαντίμιρ Πούτιν, τα ξένα πλοία που θέλουν να ελλιμενιστούν στην Ρωσία, θα πρέπει πρώτα να έχουν την άδεια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).

Ειδικότερα, το διάταγμα του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρει ότι η άδεια εισόδου, από τις λιμενικές αρχές, για τα ξένα πλοία στην Ρωσία, θα πρέπει να συμφωνείται με την FSB, που είναι ο κύριος διάδοχος της σοβιετικής KGB.

Τα νέα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα Δευτέρα (21.07.2025) αμέσως μετά την δημοσίευση του διατάγματος.

New decree from Putin: All foreign ships entering Russian ports now require FSB approval



As of July 21, any ship coming from a foreign port must not only get permission from the port captain — but also clearance from the Federal Security Service (FSB).

So why is this happening? pic.twitter.com/9ZEUv6XU9f