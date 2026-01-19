Ρωσία: Θάφτηκε κάτω από το χιόνι η Καμτσάτκα – Κάτοικοι κάνουν τσουλήθρα και πηδούν από παράθυρα 7ου ορόφου

Μία ολόκληρη πόλη της Ρωσίας σκεπάστηκε από τόνους χιονιού με εικόνες από την Καμτσάτκα να έχουν τραβήξει τα βλέμματα όλου του κόσμου. Πανύψηλες πολυκατοικίες έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι και για να βγουν οι άνθρωποι από τα σπίτι τους δεν χρησιμοποιούν την πόρτα αλλά ο παράθυρο του 7ου ορόφου.

Η ζωή στην χερσόνησο της Ρωσικής Άπω Ανατολής έχει παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες κακοκαιρίας και σφοδρής χιονόπτωσης που έχει καλύψει τα πάντα. Χιόνια έχουν ντύσει στα λευκά την πόλη με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν κάποιο τρόπο για να περάσουν την ώρα τους.

Τα σχολεία έχουν κλείσει, οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν διακοπεί, ενώ στην περιοχή Καμτσάτκα ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι.

Η περιοχή μετρά ήδη δύο θύματα από τον ισχυρό χιονιά, τον δριμύτερο που καταγράφεται την τελευταία τριακονταετία, αφού χιόνια που έπεσαν από την στέγη κτηρίου τους καταπλάκωσαν.

Σε πολλές συνοικίες, όπως φαίνεται και στα βίντεο που αναρτούν οι κάτοικοι στο διαδίκτυο, το χιόνι φτάνει μέχρι και τον τελευταίο όροφο του κτηρίου.

HOLY SH*T!



Record snowfall buries buildings and towns in Russia’s Kamchatka.



I promise to never complain about 6 inches of snow in New York again. pic.twitter.com/jSndL10f3b — I Meme Therefore I Am (@ImMeme0) January 18, 2026

Παιδιά φαίνεται να «κάνουν τσουλήθρα» σε ένα στρώμα χιονιού τόσο ψηλό όσο μία πολυκατοικία στην Καμτσάτκα της Ρωσίας, διασκεδάζοντας με τα έλκηθρα και κάνοντας σκι.

Children sliding down a snowdrift as tall as an apartment building in Kamchatka, Russia, after the massive snowfalls of the past days.pic.twitter.com/RDAlKi84RC — Massimo (@Rainmaker1973) January 17, 2026

Άλλοι φαίνεται να το διασκεδάζουν πηδώντας από τα παράθυρα τους και καταλήγοντας στο «αφράτο» χιόνι.

Kamchatka region on Russia’s Far East is covered in snow up to the 2nd floor



This guy didn’t miss his chance pic.twitter.com/yAfoD91Q7n — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 14, 2026

Άλλοι κάτοικοι δεν φαίνεται να το διασκεδάσουν τόσο αφού τα αυτοκίνητά τους έχουν θαφτεί μέτρα κάτω από την επιφάνεια του χιονιού. Ένας άντρας μάλιστα φαίνεται σε βίντεο να προσπαθεί να ξεθάψει το αυτοκίνητο του το οποίο έχει βυθιστεί σε 5 μέτρα χιόνι.

Kamchatka, Russia.

The guy in this footage has dug his car out of five meters of snow pic.twitter.com/rE8UjWB1x5 — Roberto (@UniqueMongolia) January 17, 2026

Η χερσόνησος Καμτσάτκα κατέγραψε τη μεγαλύτερη χιονόπτωση που έχει παρατηρηθεί ποτέ, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ρωσίας, καταρρίπτοντας το ρεκόρ χιονιού 146 ετών.

Μπορεί οι εικόνες να είναι όμορφες και εντυπωσιακές, τοπικά μέσα ενημέρωσης βέβαια αναφέρουν έλλειψη τροφίμων στα καταστήματα, ενώ κάτοικοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να προμηθευτούν ακόμη και αναγκαία φάρμακα.