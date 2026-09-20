Τραμπ και Ζελένσκι θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη – «Μπορεί να αλλάξουν πολλά» λέει ο Ουκρανός Πρόεδρος

Να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη συμφώνησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένκι. Την είδηση αποκάλυψε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ουκρανίας μέσω Χ (πρώην Twitter) το βράδυ της Κυριακής (20.09.2026).

Στο «ποστάρισμά» του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η συμφωνία για τη συνάντηση επιτεύχθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

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«Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ. Ήταν μια σημαντική συζήτηση και καλύψαμε πολλά θέματα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη και εκτιμώντας ότι η συνάντηση «θα μπορούσε να αλλάξει πολλά». Όπως σημείωσε, υπάρχει πλέον «διπλωματική δυναμική» γύρω από τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης.

«Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, αναφέροντας ότι βρίσκονται στο τραπέζι ιδέες για μέτρα αποκλιμάκωσης, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Πρόσθεσε ότι το Κίεβο εργάζεται από κοινού με την αμερικανική ομάδα και είναι έτοιμο, όπως είπε, να προχωρήσει σε «λάβει πραγματικά σοβαρά μέτρα».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε ακόμη τον Αμερικανό Πρόεδρο για την υπογραφή του νομοσχεδίου που είχε προωθήσει ο εκλιπών Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, Λίντσεϊ Γκράχαμ και προβλέπει νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας.

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«Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει ειρήνη», κατέληξε ο Ουκρανός Πρόεδρος, ευχαριστώντας όσους, όπως ανέφερε, εξακολουθούν να στηρίζουν την Ουκρανία.

I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum.



I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

Ο Ουκρανός Πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τον Τραμπ για την πρόσφατη επίσκεψη στο Κίεβο των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, λέγοντας ότι μαζί τους εξετάστηκαν λεπτομερώς βασικές πτυχές της κατάστασης και ότι είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν από κοντά τις συνθήκες στην Ουκρανία.