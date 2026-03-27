Ρωσία: Το Κρεμλίνο διαψεύδει ότι ο Πούτιν ζήτησε βοήθεια από επιχειρηματίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι αναφορές από το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης The Bell και τους Financial Times, σχετικά με την κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση που είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν χθες (26.03.2026) με επικεφαλής επιχειρήσεων από την Ρωσία, με θέμα μεταξύ άλλων τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το The Bell, που μετέδωσε ρεπορτάζ για τη συνάντηση επικαλούμενο από ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι ο Πούτιν συζήτησε τη στρατιωτική χρηματοδότηση και είπε πως η Ρωσία θα πολεμάει στην Ουκρανία, μέχρι να καταλάβει τις περιοχές που απομένουν από την ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς, που δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό τον έλεγχό της.

Το The Bell ανέφερε πως ο δισεκατομμυριούχος Σουλεϊμάν Κερίμοφ δεσμεύθηκε στη σύσκεψη να κάνει δωρεά 100 δισεκ. ρούβλια (1,23 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ), ενώ το Reuters δεν μπόρεσε προσώρας να επικοινωνήσει με τον Κερίμοφ για σχόλια.

Η Ρωσία έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό και αντιμετωπίζει οικονομική επιβράδυνση καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, που εισήλθε στον πέμπτο χρόνο, δεν λέει να τελειώσει.

Ωστόσο, αναμένεται να εξασφαλίσει απροσδόκητα έσοδα από την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πως η κυβέρνηση ετοιμάζει ενδεχομένως μείωση 10% σε όλες τις «μη ευαίσθητες» δαπάνες στον φετινό προϋπολογισμό, όμως η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τη βιωσιμότητα της αύξησης της τιμής του πετρελαίου.

Το Κρεμλίνο διαψεύδει τις αναφορές

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα (27.03.2026) τα σχετικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από εξέχοντες επιχειρηματίες να προσφέρουν χρήματα προκειμένου να σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της Ρωσίας καθώς η Μόσχα συνεχίζει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

«Δεν είναι αλήθεια ότι ο Πούτιν υπέβαλε τέτοιο αίτημα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Ωστόσο, ο ίδιος είπε πως κάποιος που συμμετείχε στη σύσκεψη είπε πως θέλει να κάνει δωρεά ένα «πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων» στο κράτος.

Το πρόσωπο αυτό είπε πως οι περισσότεροι επιχειρηματίες που ήταν παρόντες είχαν ξεκινήσει την δραστηριότητά τους στα χρόνια του 1990 και ότι η έναρξη των επιχειρήσεών τους συνδέθηκε με το κράτος με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, επομένως πολλοί από αυτούς θεωρούν πως είναι καθήκον τους να συμβάλουν, είπε ο Πεσκόφ. Δεν κατονόμασε το εν λόγω άτομο.

«Αυτή ήταν εντελώς δική του πρωτοβουλία και όχι του προέδρου Πούτιν. Αν και, βέβαια, ο αρχηγός του κράτους καλωσόρισε μια τέτοια πρωτοβουλία» πρόσθεσε ο Πεσκόφ κι επανέλαβε δεν είναι αλήθεια ότι θα χρήματα προορίζονται για τον πόλεμο.