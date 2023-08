Σε τουλάχιστον 45 ανέρχονται οι τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Τετάρτη (9.8.2023) σε εργοστάσιο παραγωγής οπτικοηλεκτρονικών ειδών στην πόλη Σεργκίεφ Ποσάντ της Ρωσίας, 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι η ισχυρή έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε σε αποθήκη του εργοστασίου που είχε μέσα πυροτεχνικό εξοπλισμό, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS της Ρωσίας.

Από τους 45 τραυματίες, οι 23 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 6 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, τόνισε το γραφείο του δημάρχου της πόλης.

Την ίδια ώρα, βίντεο και εικόνες στα social media αποκαλύπτουν το μέγεθος της έκρηξης με ένα τεράστιο «μανιτάρι» να υψώνεται στον ουρανό πάνω από το σημείο του δυστυχήματος ενώ παράθυρα σε πολυώροφα κτίρια είναι σπασμένα.

A huge explosion was reported in Zagorskiy Optical and Mechanical plant near Moscow



The factory had contracts with the Russian Ministry of Defense. It is part of Shvabe Holding, which is producing sights, thermal imagers, laser rangefinders, and other similar products.… pic.twitter.com/BTPMd8cxvy