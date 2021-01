Ρωσία: Τρεις νεκροί από σύγκρουση δύο αεροσκαφών στον αέρα (pics)

Τραγωδία στη Ρωσία! Τρεις άνθρωποι, δύο άνδρες και μια γυναίκα, που επέβαιναν σε αεροσκάφος τύπου Piper σκοτώθηκαν όταν το αεροσκάφος τους συγκρούσθηκε κατά την απογείωση με αεροσκάφος τύπου Cessna, στην περιοχή του Λένινγκραντ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες στη Ρωσία αναφέρουν για το δυστύχημα ότι ο πιλότος του αεροσκάφους Cessna, χωρίς επιβάτες, άρχισε την απογείωσή του από το αεροδρόμιο που βρίσκεται κοντά στο χωριό Γαστίλιτσα στις 13:38. (ώρα Μόσχας).

Ένα λεπτό αργότερα, στις 13:39, απογειώθηκε το αεροσκάφος τύπου Piper στο οποίο επέβαιναν ο πιλότος και δύο επιβάτες.

Τα δύο αεροσκάφη συγκρούσθηκαν στον αέρα στις 13:40, πάνω από τον διάδρομο απογείωσης.

Ο πιλότος του Piper έχασε τον έλεγχο και το αεροσκάφος συνετρίβη, ενώ ο πιλότος του Cessna κατάφερε να προσγειώσει το μονοκινητήριο αεροσκάφος, το οποίο υπέστη ελαφρές ζημιές. Ο κυβερνήτης του διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

