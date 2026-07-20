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Ρωσικά drones χτύπησαν ελληνικών συμφερόντων τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα – 5 νεκροί από επίθεση σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο

Σε μια επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας
Πλοίο φλέγεται κοντά στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα
Πλοίο φλέγεται κοντά στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα / REUTERS
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Η Ρωσία το βράδυ της Κυριακής (19.07.2026) χτύπησε στη Μαύρη Θάλασσα με πυραύλους και drones δύο εμπορικά πλοία, ένα ελληνικό και ένα τουρκικό προκαλώντας ζημιές, ενώ υπάρχουν αναφορές για 5 νεκρούς και αγνοούμενους.

Το πρώτο περιστατικό στη Μαύρη Θάλασσα αφορά το εμπορικό πλοίο GOLDEN LEO, τουρκικών συμφερόντων που χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους από τη Ρωσία με αποτέλεσμα πέντε ναυτικούς να χάνουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων πέντε μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη.

Το εμπορικό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, έφερε σημαία Γουινέας-Μπισάου και χτυπήθηκε από τρεις πυραύλους τύπου κρουζ «ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων», ανέφερε η πηγή αυτή.

Οκτώ άνθρωποι διασώθηκαν απομακρύνθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Ρωσικό χτύπημα σε ελληνικό εμπορικό πλοίο στο Νοβοροσίσκ

Λίγη ώρα αργότερα καταγράφηκε δεύτερο σοβαρό περιστατικό στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας. Το δεξαμενόπλοιο NISSOS IOS, με σημαία Λιβερίας και ελληνικών συμφερόντων, φέρεται να επλήγη από drones κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης αργού πετρελαίου.

Η EOS Risk αναφέρει ότι οι εργασίες φόρτωσης ανεστάλησαν άμεσα, ενώ το πλοίο υπέστη σημαντικές ζημιές στους χώρους ενδιαίτησης, στη γέφυρα, στον εξοπλισμό ναυσιπλοΐας, στον μηχανολογικό εξοπλισμό και σε βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Φωτιά που ξέσπασε τέθηκε υπό έλεγχο από τα συστήματα πυρόσβεσης του πλοίου, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς, ρύπανση ή διαρροή φορτίου. Το δεξαμενόπλοιο παραμένει πλωτό και μετακινήθηκε με τη συνδρομή ρυμουλκών σε ασφαλές αγκυροβόλιο έξω από το Νοβοροσίσκ, ενώ συνεχίζεται η αποτίμηση της έκτασης των ζημιών.

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