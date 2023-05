Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε σήμερα πως το ρωσικό πολεμικό πλοίο Ivan Hurs δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα ταχύπλοα στη Μαύρη Θάλασσα, πλησιάζοντας στο Στενό του Βοσπόρου.

Σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, το υπουργείο ανέφερε πως το πολεμικό πλοίο προστάτευε τους αγωγούς αερίου TurkStream και BlueStream, που μεταφέρουν αέριο από τη Ρωσία στην Τουρκία, εν μέρει μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Ο TurkStream μεταφέρει αέριο από τη χερσόνησο Ταμάν της Ρωσίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας σε ένα σημείο δυτικά του Βοσπόρου.

Ο Blue Stream, ωστόσο, διασχίζει την ανατολική Μαύρη Θάλασσα από βορρά προς νότο, φθάνοντας στη στεριά περισσότερα από 700 χλμ. ανατολικά του Βοσπόρου.

“Όλα τα σκάφη του εχθρού καταστράφηκαν από πυρά από τον συνήθη οπλισμό ενός ρωσικού πλοίου 140 χλμ. βορειοανατολικά του Βοσπόρου”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το Ivan Hurs είναι ένα μεσαίου μεγέθους αναγνωριστικό πλοίο που καθελκύστηκε το 2013.

