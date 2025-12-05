Συμβαίνει τώρα:
Ρουμανία: Συγκλονιστικό βίντεο με αυτοκίνητο να «απογειώνεται» στον αέρα αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο

Ο 55χρονος άνδρας φαίνεται ότι αισθάνθηκε κάποια αδιαθεσία, έχασε τον έλεγχο και το πολυτελές αυτοκίνητο χτύπησε σε κάποια ράμπα και εκτοξεύτηκε με δύναμη
αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο την ώρα που εκτοξεύτηκε στον αέρα

Αν το έβλεπε κάποιος μπορεί να νόμιζε ότι ήταν σκηνή από το Fast & Furious, στην πραγματικότητα όμως ήταν ένα αληθινό σοκαριστικό τροχαίο στους δρόμους της Ρουμανίας με αυτοκίνητο να εκτοξεύεται σαν πύραυλος στον αέρα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο στην Ρουμανία φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος την στιγμή που είχε αναπτύξει τεράστια ταχύτητα.

Το σοκαριστικό βίντεο που τραβήχτηκε από κάμερα ασφαλείας απεικονίζει μία Mercedes να απογειώνεται στον αέρα και να σκάει με τεράστια ταχύτητα στον δρόμο.

Ο 55χρονος άνδρας φαίνεται να ξέφυγε από την πορεία του επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία, με το πολυτελές αυτοκίνητο να χτυπά σε κάποια ράμπα και να εκτοξεύεται με δύναμη.

Ο οδηγός γλίτωσε ως εκ θαύματος και μάλιστα αρνήθηκε να νοσηλευτεί.

Κόσμος
