Ρουμανία: Συγκλονιστικό βίντεο με αυτοκίνητο να «απογειώνεται» στον αέρα αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο

Αν το έβλεπε κάποιος μπορεί να νόμιζε ότι ήταν σκηνή από το Fast & Furious, στην πραγματικότητα όμως ήταν ένα αληθινό σοκαριστικό τροχαίο στους δρόμους της Ρουμανίας με αυτοκίνητο να εκτοξεύεται σαν πύραυλος στον αέρα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το τροχαίο στην Ρουμανία φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος την στιγμή που είχε αναπτύξει τεράστια ταχύτητα.

Το σοκαριστικό βίντεο που τραβήχτηκε από κάμερα ασφαλείας απεικονίζει μία Mercedes να απογειώνεται στον αέρα και να σκάει με τεράστια ταχύτητα στον δρόμο.

Ο 55χρονος άνδρας φαίνεται να ξέφυγε από την πορεία του επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία, με το πολυτελές αυτοκίνητο να χτυπά σε κάποια ράμπα και να εκτοξεύεται με δύναμη.

The first flying car was spotted in Romania. WTF. pic.twitter.com/DQcu910Eka — Mihai Simion (@faustocoppi60) December 4, 2025

Ο οδηγός γλίτωσε ως εκ θαύματος και μάλιστα αρνήθηκε να νοσηλευτεί.