Ρούμπιο για Γροιλανδία: Θα βρεθεί μια ικανοποιητική λύση για όλους μετά τις διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο

Ο Τραμπ από το Νταβός μίλησε για «πλαίσιο» συμφωνίας για τη Γροιλανδία μετά το τετ α τετ με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε
Το Νουούκ, η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας
Το Νουούκ, η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας / REUTERS / Marko Djurica

Την ίδια στιγμή που ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι η Γαλλία στηρίζει την Γροιλανδία και την Δανία απέναντι στις όποιες απειλές της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας τους, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο τονίζει ότι υπόθεση αυτή είναι ακόμα «ζωντανή».

Μιλώντας σε ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση ικανοποιητική για «όλους» αναφορικά με τη Γροιλανδία, επικαλούμενος δηλώσεις του Τραμπ ότι θα πραγματοποιηθούν σχετικές διαπραγματεύσεις.

«Θα υπάρξουν συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ημών και των εταίρων μας στη Γροιλανδία και τη Δανία για το θέμα αυτό και νομίζω ότι έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους», δήλωσε ο Ρούμπιο 

Αφότου επέμεινε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποκτήσουν την κυριότητα του τεράστιου νησιού της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας, ο Τραμπ απέκλεισε την περασμένη εβδομάδα το ενδεχόμενο κατάληψής του δια της βίας.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως οι συνομιλίες που είχε στο Νταβός με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε οδήγησαν σε ένα «πλαίσιο» μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Τραμπ απέσυρε την απειλή επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτάχθηκαν στα σχέδιά του για την απόκτηση του νησιού.

