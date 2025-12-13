Ροβανιέμι: Το μήνυμα του Άγιου Βασίλη από το παραμυθένιο χωριό που «πλημμυρίζει» από μικρούς και μεγάλους

Το δικό του μήνυμα για τα φετινά Χριστούγεννα στέλνει από το μαγευτικό Ροβιανέμι, ο πρωταγωνιστής των γιορτών, ο Άγιος Βασίλης.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, ελπίζω όλοι να έχουν στο μυαλό τους ότι έχουμε έναν κόσμο, ένα κοινό σπίτι», είναι η ευχή που κάνει ο Άγιος Βασίλης από το χωριό του στο εξωτικό Ροβανιέμι.

«Αυτήν την χρονιά, να σκεφτούν οι άνθρωποι πως οι γιορτές μπορούν να τους φέρουν πιο κοντά», διαμηνύει ο Santa Claus.

Με την ομορφότερη γιορτή του χρόνου να απέχει λιγότερο από δύο εβδομάδες, το χωριό του Άγιου Βασίλη «πλημμυρίζει» από μικρούς και μεγάλους που σπεύδουν να τον δουν από κοντά.

Το χωριό είναι ένα θεματικό πάρκο που βρίσκεται περίπου 8 χλμ. από το Ροβανιέμι, στη Φινλανδία. Ανάμεσα στα αξιοθέατα του πάρκου είναι το γραφείο του Άγιου Βασίλη και το ταχυδρομείο, όπου κάθε χρόνο καταφθάνουν γράμματα από παιδιά από όλο τον κόσμο.

Στο πάρκο υπάρχουν πολλά αξιοθέατα, όλα σχετικά με τον Αϊ-Βασίλη και την περιοχή της Λαπωνίας, και στο πάτωμα είναι συμβολικά χαραγμένο το ακριβές σημείο στο οποίο, σύμφωνα με τις συντεταγμένες του γεωγραφικού πλάτους, βρίσκεται ο αρκτικός κύκλος.

Μέσα σε μία σπηλιά, όχι μακριά από το Χωριό του Αγίου Βασίλη είναι το Santa Park, άλλο ένα πάρκο αναψυχής.

Ηνωμένο Βασίλειο

Με μία εγκάρδια χειραψία, η βασίλισσα Καμίλα καλωσορίζει τον Άγιο Βασίλη σε κέντρο φροντίδας για παιδιά με δια βίου παθήσεις στο Λονδίνο.

Η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη φρόντισε ώστε τα Χριστούγεννα να έρθουν λίγο νωρίτερα για αυτά τα παιδιά που την υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό.

Στην πρωτοβουλία τη συνόδευσε ο νέος της ιπποκόμος που έκλεψε τις εντυπώσεις όταν τοποθέτησε διακοσμητικά με το σπαθί του στην κορυφή χριστουγεννιάτικου δέντρου.

ΗΠΑ

Σαν σκηνή βγαλμένη από παραμύθι μοιάζει η Νέα Υόρκη αυτήν την εποχή του χρόνου.

Η επιβλητική μεγαλούπολη λούζεται στο φως από εκατομμύρια λαμπιόνια.

Στην Saks Fifth Avenue εντυπωσιακά στολισμένες βιτρίνες προσελκύουν τους περαστικούς που σταματούν για να τις θαυμάσουν. Στην καρδιά της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, το Rockefeller Center δίνει τον τόνο, με το πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Πόλος έλξης και το παγοδρόμιο. Πλήθος κόσμου προσπαθεί να βρει την τέλεια γωνία για την αναμνηστική τους φωτογραφία.