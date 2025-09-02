Συμβαίνει τώρα:
Ροζ σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

Ο Laurent Freixe εργαζόταν στη Nestle για σχεδόν 40 χρόνια και ανέλαβε CEO τον περασμένο Σεπτέμβριο - Η πολυεθνική θεωρεί ότι παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας και ορίζει τον Philipp Navratil ως αντικαταστάτη
O CEO της Nestle Laurent Freixe
O CEO της Nestle Laurent Freixe / REUTERS / Yves Herman / File Photo

Την πόρτα της εξόδου από τη Nestle είδε ο CEO της Laurent Freixe, μετά από έρευνα για «μυστική ερωτική σχέση» που διατηρούσε με υφιστάμενή του, η οποία παραβίαζε τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας.

Ο πρόεδρος της Nestle, Paul Bulcke, δήλωσε: «Αυτή ήταν μια απαραίτητη απόφαση. Οι αξίες και η διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν ισχυρά θεμέλια της εταιρείας μας. Ευχαριστώ τον Laurent για τα χρόνια υπηρεσίας του στη Nestlé». Ο Freixe εργαζόταν στη Nestle για σχεδόν 40 χρόνια, αλλά ανέλαβε τον ρόλο του CEO τον περασμένο Σεπτέμβριο, αντικαθιστώντας τον Mark Schneider.

Τη θέση του θα καλύψει ο Philipp Navratil καθώς «αναγνωρίζεται για το εντυπωσιακό ιστορικό του στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε δύσκολες συνθήκες. Είναι γνωστός για τη δυναμική του παρουσία, εμπνέει τις ομάδες και ηγείται με ένα συνεργατικό, χωρίς αποκλεισμούς στυλ διαχείρισης. Το διοικητικό συμβούλιο είναι βέβαιο ότι θα προωθήσει τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας και θα επιταχύνει τις προσπάθειες για αύξηση της αποδοτικότητας. Δεν αλλάζουμε πορεία στη στρατηγική μας και δεν θα χάσουμε το ρυθμό μας στην απόδοση».

Ο Navratil ξεκίνησε την καριέρα του στη Nestlé το 2001 ως εσωτερικός ελεγκτής. Μετά από διάφορες εμπορικές θέσεις στην Κεντρική Αμερική, το 2009 διορίστηκε διευθυντής στη Nestlé Ονδούρας.

Το 2013 ανέλαβε την ηγεσία του τομέα καφέ και ροφημάτων στο Μεξικό, ενώ το 2020 μετακινήθηκε στο στρατηγικό επιχειρηματικό τμήμα καφέ της Nestlé. Τον Ιούλιο του 2024 μεταπήδησε στη Nespresso και από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους εντάχθηκε στο εκτελεστικό συμβούλιο της Nestlé.

Κι άλλες εταιρείες έχουν απολύσει τους διευθύνοντες συμβούλους τους μετά από έρευνες σχετικά με τις προσωπικές τους σχέσεις με συναδέλφους. Για παράδειγμα τον Σεπτέμβριο του 2023, ο διευθύνων σύμβουλος της πολυεθνικής πετρελαίου BP Bernard Looney υπέβαλε την παραίτησή του, καθώς δεν είχε αποκαλύψει σχέσεις με συναδέλφους.

Πληροφορίες από Guardian

