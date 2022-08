«Εκτοξεύθηκαν» οι πωλήσεις του μυθιστορήματος «Σατανικοί Στίχοι» του συγγραφέα, Σαλμάν Ρουσντί, μετά τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι που υπέστη από έναν 24χρονο σε μια εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Η επίθεση κατά του συγγραφέα ανανέωσε το ενδιαφέρον του κοινού για το μυθιστόρημα του 1988, με τον κόσμο να καλεί σε διάφορα βιβλιοπωλεία και να ψάχνουν έργα του. Σημειώνεται ότι οι «Σατανικοί Στίχοι» είναι το βιβλίο για το οποίο ο Σαλμάν Ρουσντί απειλείται με θάνατο εδώ και 30 χρόνια ενώ εκδόθηκε φάτουα εναντίον του από το Ιράν από το 1989.

Το απόγευμα του Σαββάτου, τρεις εκδόσεις του βιβλίου ήταν στην κορυφή του βαρόμετρου πωλήσεων βιβλίων της Amazon, που καταγράφει τα βιβλία των οποίων οι πωλήσεις σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση τις τελευταίες 24 ώρες. ενώ το νέο μπεστ-σέλερ του συγγραφέα, «Midnight’s Children» (Τα Παιδιά του Μεσονυκτίου), ήταν στην τέταρτη θέση.

Η επίθεση, που προκάλεσε ωστικό κύμα ανά τον κόσμο και διεθνείς καταδίκες, σημειώθηκε την Παρασκευή σε μια μικρή πόλη στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Έκτοτε, στο εμβληματικό βιβλιοπωλείο της Νέας Υόρκης Strand Bookstore έχουν πουληθεί αρκετά βιβλία επί τόπου, χωρίς να υπολογιστούν οι διαδικτυακές πωλήσεις.

«Άνθρωποι ήρθαν και έψαχναν για οποιοδήποτε από τα γραπτά του, ήθελαν να μάθουν τι είχαμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κέιτι Σίλβερναϊλ, υπεύθυνη του τμήματος στο κατάστημα που πουλά τόσο καινούρια βιβλία όσο και μεταχειρισμένα.

