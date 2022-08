Συμπάθεια για τον σιιτικό εξτρεμισμό και τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν φαίνεται να εκδηλώνει ο ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι κατά του συγγραφέα, Σαλμάν Ρουσντί, στη Νέα Υόρκη.

Ο ύποπτος συνελήφθη κατά τη διάρκεια της επίθεσης εις βάρος του συγγραφέα, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με το NBC, που επικαλείται πηγές των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ, ο κατηγορούμενος δηλώνει συμπάθεια προς τον σιιτικό εξτρεμισμό και τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Άλλωστε, ιρανικά ΜΜΕ έδιναν… συγχαρητήρια στον 24χρονο Χάντι Ματάρ, τον αναγνωρισμένο ως δράστη της επίθεσης κατά του Σαλμάν Ρουσντί. Ο – γεννημένος στην Ινδία – συγγραφέας πέρασε χρόνια κρυμμένος, μετά από την παρότρυνση του Ιράν προς τους μουσουλμάνους να τον σκοτώσουν, μετά την έκδοση το Σεπτέμβριο 1988, των «Σατανικών στίχων».

Τελικά, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο λαιμό και στον κορμό του σώματος του χθες (12.8.2022) στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια μιας εκδήλωσης σε ένα αμφιθέατρο πολιτιστικού κέντρου στην Τσοτόκουα, στο βορειοδυτικό τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

