Σάλος από τις δηλώσεις Τραμπ για τους νεκρούς στο Πουέρτο Ρίκο από τον τυφώνα Μαρία

«Δεν πέθαναν 3.000 άτομα στους δύο κυκλώνες που έπληξαν το Πόρτο Ρίκο. Όταν έφυγα από το νησί, ΜΕΤΑ που χτύπησε ο κυκλώνας, οι νεκροί ήταν μεταξύ 6 και 18», έγραψε στο Twitter. «Καθώς περνούσε ο καιρός, δεν αυξήθηκε τόσο πολύ.»

«Τότε, πολύ αργότερα, άρχισαν να αναφέρουν αριθμούς πραγματικά πολύ μεγάλους, όπως οι 3.000. Αυτό το έκαναν οι Δημοκρατικοί για να κάνουν να φαίνομαι όσο γίνεται πιο κακός την ώρα που συγκεντρώνω με επιτυχία δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσω την ανοικοδόμηση του Πουέρτο Ρίκο», συνέχισε σε ένα δεύτερο τουίτ.

Και πρόσθεσε: «Αν κάποιος πέθαινε για οποιονδήποτε λόγο, ας πούμε από γηρατειά, προστίθετο στη λίστα. Κακή πολιτική. Αγαπώ το Πουέρτο Ρίκο.»

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Σεπτεμβρίου 2018