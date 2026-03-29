Σάλος για την απαγόρευση πρόσβασης του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο – «Για λόγους ασφαλείας» λέει ο Νετανιάχου

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου «απολογείται» για την απόφαση της αστυνομίας να απαγορεύσει την πρόσβαση του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου για να χοροστατήσει στη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων και τονίζει πως έγινε για «λόγους ασφαλείας».

Συγκεκριμένα από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου εκδόθηκε ανακοίνωση που αναφέρει πως η απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο πάρθηκε καθαρά για λόγους ασφαλείας και πως δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση.

Ακόμη ανακοινώθηκε πως θα ληφθούν μέτρα ώστε οι πιστοί να τελούν τα θρησκευτικά καθήκοντά τους με ασφάλεια.

«Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει με βαλλιστικούς πυραύλους τους ιερούς τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ. Σε ένα χτύπημα, θραύσματα πυραύλων έπεσαν λίγα μέτρα από την Εκκλησία του Παναγίου Τάφου.

Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ ζήτησε προσωρινά από τους πιστούς όλων των θρησκειών να μην λατρεύουν τους ιερούς τόπους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για να τους προστατεύσει.

Σήμερα, από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Καρδινάλιο Πιτσαμπάλα να τελέσει λειτουργία σήμερα το πρωί στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου.

Και πάλι, δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο ανησυχία για την ασφάλειά του και της ομάδας του. Ωστόσο, δεδομένης της ιερότητας της εβδομάδας που προηγείται του Πάσχα για τους Χριστιανούς όλου του κόσμου, οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ καταρτίζουν ένα σχέδιο για να επιτρέψουν στους ηγέτες των εκκλησιών να λατρεύουν στον ιερό τόπο τις επόμενες ημέρες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

The Israeli Prime Minister’s Office:

"Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three monotheistic religions in Jerusalem with ballistic missiles. In one strike, missile fragments crashed meters from the Church of the Holy Sepulchre. As a…

Το έγγραφο του Ισραήλ για το Άγιο Φως

«Προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της τελετής Αφής του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο στον Ναό της Αναστάσεως – Ιερουσαλήμ

Γενικά:

Α. Το παρόν έγγραφο έχει καταρτιστεί από την Αστυνομία του Ισραήλ βάσει των σχετικών κανονισμών και οδηγιών, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, της τάξης και της προστασίας του κοινού.

Β. Η Τελετή του «Αγίου Φωτός» το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές τελετές που διεξάγονται ετησίως στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ και θεωρείται ένα από τα πλέον κεντρικά και ευαίσθητα γεγονότα του έτους. Δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, διαφόρων χριστιανικών δογμάτων, επίσημες ξένες αποστολές συμμετέχουν σε αυτήν.

Γ. Το παρόν έγγραφο αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της Τελετής στον Ναό της Αναστάσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αστυνομίας και των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας.

Δ. Επιβεβαιώνεται ότι η διεξαγωγή της Τελετής εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και δεν θα επιτραπεί η πραγματοποίησή της χωρίς την προηγούμενη ικανοποίηση αυτών και την απόκτηση όλων των απαραίτητων αδειών.

Επιχείρηση «Ο Βρυχηθμός του Λιονταριού»

Ε. Αυτές τις ημέρες, το Ισραήλ αντιμετωπίζει σύνθετες και εκτεταμένες απειλές ασφαλείας. Ως εκ τούτου, θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια της Τελετής, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων εντός του ναού έως 50 άτομα, σύμφωνα με ακριβή αξιολόγηση κινδύνου, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση στο σημείο την προκαθορισμένη ώρα. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κοντά στον Ναό της Αναστάσεως καταφύγιο και ότι είναι προσβάσιμο κατά τη διάρκεια της άμυνας.

ΣΤ. Σήμερα, η πρόσβαση στον Ναό της Αναστάσεως είναι απαγορευμένη για το ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις οδηγίες της περιφερειακής διοίκησης, και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με ειδικές ρυθμίσεις και προεγκεκριμένες άδειες.

Ζ. Παράλληλα, η Αστυνομία του Ισραήλ εργάζεται για τη διεξαγωγή της Τελετής του «Αγίου Φωτός» ειδικά και του Πάσχα γενικά σε ολόκληρη την πόλη, με την ελπίδα ότι οι οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου θα αλλάξουν και οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν όπως έχει προγραμματιστεί.

Περιορισμοί σχετικά με τη διεξαγωγή της Τελετής Αφής του Αγίου Φωτός:

Η. Κατόπιν αξιολόγησης της κατάστασης που πραγματοποιήθηκε από την περιφερειακή διοίκηση στις 18/03/2026, και βάσει των εισηγήσεων των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων της Αστυνομίας του Ισραήλ, αποφασίστηκε η επιβολή περιορισμών στη διεξαγωγή της Τελετής εντός του Ναού της Αναστάσεως.

Θ. Μέχρι σήμερα, εντός του Ναού της Αναστάσεως βρίσκονται σε εξέλιξη έργα υποδομής, ανακαίνισης και συντήρησης, τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, συνεπώς δεν έχει πραγματοποιηθεί η τελική παράδοσή τους όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας, πρόσβασης και διαχείρισης του κοινού.

Ι. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας, η οποία επηρεάζει τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών, η δυνατότητα ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή της Τελετής του Αγίου Φωτός παραμένει περιορισμένη.

Κ. Σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών της Αστυνομίας του Ισραήλ και των υπηρεσιών ασφαλείας, απαιτείται η πλήρης ολοκλήρωση των έργων, η απομάκρυνση των εμποδίων και η διασφάλιση των συνθηκών απόλυτης ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δημόσιας ασφάλειας.

Λ. Επομένως, εάν τα έργα δεν ολοκληρωθούν πλήρως ή δεν διενεργηθεί ολοκληρωμένος έλεγχος ασφάλειας που να καλύπτει όλη την υποδομή έως την 01/04/2026, δεν θα επιτραπεί η διεξαγωγή της Τελετής.

Μ. Επιβεβαιώνεται ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη διεξαγωγή της Τελετής του Αγίου Φωτός εξαρτάται από συνολική αξιολόγηση ασφάλειας, τη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Αστυνομίας και την κατοχή όλων των απαιτούμενων επίσημων αδειών από τις αρμόδιες Αρχές.

Η Ιταλική κυβέρνηση εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πήρε άμεσα θέση και, αναφερόμενη στο συμβάν, υπογράμμισε:



«Ό Πανάγιος Τάφος των Ιεροσολύμων είναι ιερός τόπος της Χριστιανοσύνης και, κατά συνέπεια, πρέπει να προστατεύεται για την τέλεση των ιερών τελετουργιών. Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη και στον Κουστωδό των Αγίων Τόπων, σε μια βασικής σημασίας ημέρα για την πίστη μας -όπως είναι η Κυριακή των Βαΐων- αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει την θρησκευτική ελευθερία».



Ο δε Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, πρόσθεσε ότι ζήτησε να κληθεί αύριο, στο υπουργείο, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ρώμη ώστε να του ζητηθούν εξηγήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο συμβάν.



Κατά την προσευχή του, πριν από λίγο στο Όρος των Ελαιών, χωρίς την παρουσία πιστών, ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ανέφερε χαρακτηριστικά: Έχοντας μπροστά μας την Ιερουσαλήμ, στην ιδιαιτέρα περίπλοκη κατάσταση που ζούμε, αυτή ακριβώς την στιγμή θέλουμε να επανενωθούμε με τον Ιησού, θέλουμε να εισέλθουμε στην Ιερουσαλήμ και να μάθουμε, για μια ακόμη φορά, με ποιόν τρόπο να κατοικήσουμε αυτή την πόλη.

Θέλουμε να παραμείνουμε μια κοινότητα η οποία επιθυμεί να χτίσει αλληλεγγύη, φιλία, αδελφοσύνη, σε κοινωνία με όλους και να είμαστε όργανα ειρήνης και επανασυμφιλίωσης».

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή του, το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπογράμμισε ότι «το συμβάν αποτελεί ένα σοβαρό προηγούμενο, όπως και έλλειψη σεβασμού ως προς την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι, κατά την εβδομάδα αυτή, έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην Ιερουσαλήμ».



Η σημερινή απόφαση χαρακτηρίζεται, επίσης, «ένα μέτρο σαφώς παράλογο και δυσανάλογο».



Σεβόμενο τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είχε ακυρώσει την σημερινή, παραδοσιακή λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων και ο καρδινάλιος Πιτσαμπάλα με τον Καθολικό Κουστωδό δεν συνοδευόταν από άλλους κληρικούς.

Αντιδράσεις και από τον Εμανουέλ Μακρόν

Ο Μακρόν δηλώνει τη στήριξή του στον Καθολικό πατριάρχη: «Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας»

«Προσφέρω την πλήρη στήριξή μου στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων και στους Χριστιανούς των Αγίων Τόπων, οι οποίοι εμποδίζονται να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο.

Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία προστίθεται στην ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων του καθεστώτος που ισχύει για τους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ.

J’apporte mon plein soutien au patriarche latin de Jérusalem et aux chrétiens de Terre Sainte, empêchés de célébrer la messe des Rameaux au Saint-Sépulcre.



Je condamne cette décision de la police israélienne, qui s'ajoute à la multiplication préoccupante des violations…

Η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ πρέπει να διασφαλίζεται για όλες τις θρησκείες.», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.