Σάλος με βουλευτή στην Τουρκία: «Έχουμε την απειλή της Ελλάδας και ζητάτε αυξήσεις στις συντάξεις»

Ο μισθός των Τούρκων βουλευτών είναι 500.000 λίρες, περίπου 9.500 ευρώ, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι δεν τους φτάνουν
O Χασάν Ουφούκ Τσακίρ

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία απάντηση του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος Χασάν Ουφούκ Τσακίρ στους συνταξιούχους που ζητούν αυξήσεις στις συντάξεις.

«Εδώ έχουμε την ελληνική απειλή και ζητάτε αυξήσεις στις συντάξεις;» είπε χαρακτηριστικά προκαλώντας σωρεία αντιδράσεων στην Τουρκία.

«Κάνουν παράπονα για την σύνταξη 20.000 λιρών (389 ευρώ) και χτυπιούνται γι’ αυτό… Αδελφέ μου εσύ δεν ζεις στην Ελβετία. Από τη μία πλευρά υπάρχει η Ελλάδα, από την άλλη η Αρμενία, κάτω υπάρχει η Συρία. Επίσης περιμένουν οι δυνάμεις κατοχής (Ισραήλ στη Γάζα). Nομίζεις όταν θα έρθει ο Άγγλος θα σκεφτεί τη δική σου τιμή; Εδώ έχουμε δυο ηγέτες του κράτους (Ερντογάν – Αλ Σάρα) που βάζουν χέρι στη Συρία, τελειώνουν την τρομοκρατία στη χώρα. Ας τους χειροκροτήσουμε…» ήταν τα λόγια του.

 

Ο μισθός των Τούρκων βουλευτών είναι 500.000 λίρες, περίπου 9.500 ευρώ, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι δεν τους φτάνουν. Οι δηλώσεις αυτές έχουν εξοργίσει την τουρκική κοινή γνώμη, αλλά και την κυβέρνηση Ερντογάν, με συνέπεια το βράδυ της Δευτέρας ο Τσακίρ, να κάνει λόγο για «παρερμήνευση των δηλώσεών του».

