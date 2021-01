Σάλος στη Βρετανία για τη βόλτα του Μπόρις Τζόνσον με ποδήλατο εν μέσω lockdown

Η βόλτα που έκανε με το ποδήλατο ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε πάρκο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 11,2 χιλιομέτρων από την Ντάουνινγκ Στριτ δεν ήταν παράνομη, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου Κρεσίντα Ντικ, προσθέτοντας ότι δεν θα σχολιάσει περαιτέρω μια μεμονωμένη περίπτωση.

“Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι παράνομη”, δήλωσε στον ραδιοσταθμό του BBC η αρχηγός της μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου.

Η Ντικ σημείωσε παράλληλα ότι ένας σαφής ορισμός του τοπικού όσον αφορά τα μέτρα, θα ήταν χρήσιμος. “Οτιδήποτε προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια για τους αστυνομικούς και τον κόσμο εν γένει θα ήταν καλό”, είπε.

Νωρίτερα ο Βρετανός υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για την αστυνομία Κιτ Μόλτχαους δήλωσε ότι οι τοπικές βόλτες με το ποδήλατο επιτρέπονται βάσει του lockdown που έχει επιβληθεί, μετά την κριτική που δέχθηκε ο Τζόνσον για τη βόλτα αυτή που έκανε με το ποδήλατο από την Ντάουνινγκ Στριτ στο Olympic Park στο ανατολικό Λονδίνο.

