Σαμάνοι στο Περού κάνουν προβλέψεις για το 2026: Ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Ένα «συνέδριο» σαμάνων στο Περού, έδειξε τις προβλέψεις για το 2026, λίγες ημέρες πριν μπει η νέα χρονιά.

Οι σαμάνοι στο Περού συγκεντρώθηκαν την Δευτέρα 29.12.2025 για το ετήσιο πρωτοχρονιάτικο τελετουργικό τους, όπου έκαναν προβλέψεις για το νέο έτος, στις οποίες περιλαμβάνεται ασθένεια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πτώση του ομολόγου του της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιμαστούν επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ θα αρρωστήσει σοβαρά», προέβλεψε ο Χουάν ντε Ντίος Γκαρσία καθώς βρέθηκε μαζί με άλλους σαμάνους σε παραλία της νότιας Λίμας φορώντας πολύχρωμα πόντσο και σκορπίζοντας λουλούδια στην άμμο.

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν.

Pery Shamans predict the fall of the world leaders



Shamans predict peace and the end of the Russia-Ukraine war in 2026



The downfall of Venezuelan President Nicolas Maduro was foretold@ShivanChanana brings you more details pic.twitter.com/kAYG3qAeDH

Μαζί με τους Τραμπ και Μαδούρο οι σαμάνοι κρατούσαν πόστερ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βλέπουμε ήττα του Νικολάς Μαδούρο. Ο Νικολάς Μαδούρο θα εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Δεν θα συλληφθεί», προβλέπει ο Γκαρσία.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι η Κέικο Φουτζιμόρι, η κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, θα αναδειχθεί νικήτρια στις προεδρικές εκλογές του Περού έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Οι σαμάνοι προβλέπουν ότι το νέο έτος θα μπει τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η τελετή αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο τέλος Δεκεμβρίου ενώ για το τι ποσοστά επιτυχίας έχουν, δεν μπορούμε να το κρίνουμε, όμως και κατά το παρελθόν είχαν προβλέψει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία το 2023.