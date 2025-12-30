Κόσμος

Σαμάνοι στο Περού κάνουν προβλέψεις για το 2026: Ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Δεν είναι καλά τα πράγματα για τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις προβλέψεις τον σαμάνων
Σαμάνοι στο Περού
Σαμάνοι στο Περού / Reuters

Ένα «συνέδριο» σαμάνων στο Περού, έδειξε τις προβλέψεις για το 2026, λίγες ημέρες πριν μπει η νέα χρονιά.

Οι σαμάνοι στο Περού συγκεντρώθηκαν την Δευτέρα 29.12.2025 για το ετήσιο πρωτοχρονιάτικο τελετουργικό τους, όπου έκαναν προβλέψεις για το νέο έτος, στις οποίες περιλαμβάνεται ασθένεια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πτώση του ομολόγου του της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να προετοιμαστούν επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ θα αρρωστήσει σοβαρά», προέβλεψε ο Χουάν ντε Ντίος Γκαρσία καθώς βρέθηκε μαζί με άλλους σαμάνους σε παραλία της νότιας Λίμας φορώντας πολύχρωμα πόντσο και σκορπίζοντας λουλούδια στην άμμο.

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν.

 

Μαζί με τους Τραμπ και Μαδούρο οι σαμάνοι κρατούσαν πόστερ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βλέπουμε ήττα του Νικολάς Μαδούρο. Ο Νικολάς Μαδούρο θα εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Δεν θα συλληφθεί», προβλέπει ο Γκαρσία.

Ο ίδιος προέβλεψε ότι η Κέικο Φουτζιμόρι, η κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουτζιμόρι, θα αναδειχθεί νικήτρια στις προεδρικές εκλογές του Περού έπειτα από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Οι σαμάνοι προβλέπουν ότι το νέο έτος θα μπει τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η τελετή αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο τέλος Δεκεμβρίου ενώ για το τι ποσοστά επιτυχίας έχουν, δεν μπορούμε να το κρίνουμε, όμως και κατά το παρελθόν είχαν προβλέψει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία το 2023.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
359
329
135
122
99
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ – Δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν
Ο Πούτιν έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν και να εντείνουν τις επιχειρήσεις με στόχο την πλήρη κατάληψη της περιφέρειας Ζαπορίζια στην Ουκρανία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Newsit logo
Newsit logo