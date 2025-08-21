Σαμποτάζ Nord Stream: Ουκρανός ύποπτος συνελήφθη στην Ιταλία

Ο άνδρας, ταυτοποιημένος ως Serhii K., Ουκρανός υπήκοος, συνελήφθη στην επαρχία του Ρίμινι στην Ιταλία από την ιταλική αστυνομία, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (21.08.2025) η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας, στο πλαίσιο της έρευνας για το σαμποτάζ του Nord Stream.

Σύμφωνα με τους Γερμανούς ανακριτές, ο συλληφθείς στην Ιταλία φέρεται να ήταν ένας από τους βασικούς οργανωτές της επίθεσης κατά των αγωγών στη Βαλτική Θάλασσα τον Σεπτέμβριο του 2022 — μια επιχείρηση που σηματοδότησε καμπή στον ενεργειακό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης.

Η σύλληψη έγινε τη νύχτα από καραμπινιέρους σε παράκτια περιοχή της Αδριατικής. Ο ύποπτος αναμένεται να εκδοθεί σύντομα στη Γερμανία για ανάκριση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ίδιος και οι συνεργοί του είχαν αποπλεύσει από το Ροστόκ, στη βορειοανατολική Γερμανία, επιβαίνοντας σε ιστιοπλοϊκό που είχαν νοικιάσει από γερμανική εταιρεία μέσω μεσαζόντων και με χρήση πλαστών ταυτοτήτων. Η επίθεση είχε προκαλέσει έκρηξη που κατέστρεψε τον αγωγό και προκάλεσε τεράστια διαρροή φυσικού αερίου στη Βαλτική.