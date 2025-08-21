Συμβαίνει τώρα:
Σαμποτάζ Nord Stream: Ουκρανός ύποπτος συνελήφθη στην Ιταλία

Ένας Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για τον συντονισμό της επιχείρησης σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream το 2022, συνελήφθη στην Ιταλία με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι γερμανικές δικαστικές αρχές
Οι φυσαλίδες αερίου από τη διαρροή του Nord Stream 2 που φτάνουν στην επιφάνεια της Βαλτικής Θάλασσας
Φωτογραφία αρχείου / Danish Defence Command / Handout via REUTERS

Ο άνδρας, ταυτοποιημένος ως Serhii K., Ουκρανός υπήκοος, συνελήφθη στην επαρχία του Ρίμινι στην Ιταλία από την ιταλική αστυνομία, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (21.08.2025) η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας, στο πλαίσιο της έρευνας για το σαμποτάζ του Nord Stream.

Σύμφωνα με τους Γερμανούς ανακριτές, ο συλληφθείς στην Ιταλία φέρεται να ήταν ένας από τους βασικούς οργανωτές της επίθεσης κατά των αγωγών στη Βαλτική Θάλασσα τον Σεπτέμβριο του 2022 — μια επιχείρηση που σηματοδότησε καμπή στον ενεργειακό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης.

Η σύλληψη έγινε τη νύχτα από καραμπινιέρους σε παράκτια περιοχή της Αδριατικής. Ο ύποπτος αναμένεται να εκδοθεί σύντομα στη Γερμανία για ανάκριση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ίδιος και οι συνεργοί του είχαν αποπλεύσει από το Ροστόκ, στη βορειοανατολική Γερμανία, επιβαίνοντας σε ιστιοπλοϊκό που είχαν νοικιάσει από γερμανική εταιρεία μέσω μεσαζόντων και με χρήση πλαστών ταυτοτήτων. Η επίθεση είχε προκαλέσει έκρηξη που κατέστρεψε τον αγωγό και προκάλεσε τεράστια διαρροή φυσικού αερίου στη Βαλτική.

Κόσμος
