Τον γύρο των social media κάνουν εικόνες από ένα σοκαριστικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Σανγκάη. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έπεσε από τον τρίτο όροφο της εταιρείας, κατά την διάρκεια δοκιμής του από την εταιρεία.

Κινεζικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, με την εταιρεία να μην έχει διευκρινίσει ακόμα τα αίτια του. Το εν λόγω αυτοκίνητο, σύμφωνα με δημοσίευμα της South China Morning Post, διαθέτει τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης και βρίσκονταν στον 3ο όροφο της έδρας της εταιρείας, ο οποίος χρησιμοποιείται από ως χώρος έκθεσης και δοκιμών.

Η πτώση του αυτοκινήτου προκάλεσε τον θάνατο δύο ανδρών, ενός υπαλλήλου της εταιρείας και ενός προμηθευτή της. Φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος έχουν κάνει τον γύρο των social media και των κινεζικών ΜΜΕ.

«Με βάση την ανάλυση της κατάστασης στο σημείο, μπορεί να επιβεβαιωθεί προκαταρκτικά ότι επρόκειτο για ατύχημα και δεν σχετίζεται με το ίδιο το όχημα». Αυτό ήταν το μόνο σχόλιο που έκανε για το περιστατικό, προσθέτοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ