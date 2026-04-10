Σάντσεθ: Η Ευρώπη να γίνει ο ηθικός ηγέτης του πλανήτη – Πρόταση για ευρωπαϊκό στρατό και αναστολή συνεργασίας με το Ισραήλ

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πιο ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, όχι μόνο σε στρατιωτικό αλλά και σε «ηθικό» επίπεδο, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Παράλληλα ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε την Ευρωπαική Ένωση να επιδείξει μεγαλύτερη τόλμη και πολιτική βούληση σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο European Pulse Forum της POLITICO στη Βαρκελώνη, ο Σάντσεθ τόνισε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να περιορίζεται στην απλή υπεράσπιση των συμφερόντων της, αλλά να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας και ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή πρόκληση δεν αφορά μόνο την ενίσχυση της άμυνας, αλλά και την ενδυνάμωση των αξιών της ΕΕ.

«Η πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι μόνο να επανεξοπλιστεί για λόγους ασφάλειας, αλλά και να ενισχυθεί ηθικά ώστε να συμβάλει σε μια πιο σταθερή και ειρηνική παγκόσμια τάξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται λιγότερο προσηλωμένες σε πολυμερείς συνεργασίες, η Ευρώπη οφείλει να καλύψει μέρος του κενού και να ενισχύσει τον ρόλο της ως αυτόνομος γεωπολιτικός παίκτης.

Η Ισπανία ως «μοντέλο» ανάπτυξης

Ο Σάντσεθ παρουσίασε την Ισπανία ως παράδειγμα συνδυασμού οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής και πράσινης μετάβασης. Επισήμανε ότι σχεδόν το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, κάτι που —όπως είπε— συνέβαλε στη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις ενεργειακές αναταράξεις.

Spanish Prime Minister Pedro Sánchez today urged Europe to “dream big.” Speaking at POLITICO’s European Pulse Forum in Barcelona, he said Europe should not only defend its interests, but become the moral leader in an increasingly turbulent world.https://t.co/qmHDpFrz10 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 10, 2026

Πρόταση για ευρωπαϊκή άμυνα και κοινή στάση σε διεθνή ζητήματα

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επανέφερε την ιδέα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας μέσω κοινών πρωτοβουλιών, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκού στρατού.

Ταυτόχρονα, κάλεσε την ΕΕ να υιοθετήσει πιο ξεκάθαρη και ενιαία εξωτερική πολιτική στάση, προτείνοντας ακόμη και την αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας με το Ισραήλ λόγω παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, όπως τις χαρακτήρισε, επικαλούμενος τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και τον Λίβανο.

«Οι πολίτες θέλουν λύσεις, όχι αδράνεια»

Αναφερόμενος στους Ευρωπαίους πολίτες, ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι ζητούν από τους ηγέτες τους ενεργό ρόλο στις διεθνείς προκλήσεις και όχι αποστασιοποίηση.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε το ευρωπαϊκό εγχείρημα απέναντι σε ευρωσκεπτικιστικές και ακροδεξιές φωνές, τονίζοντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να προσφέρει υψηλό επίπεδο ζωής, ισχυρούς θεσμούς και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Μεταναστευτικό και εσωτερικές αντιδράσεις

Στο εσωτερικό της Ισπανίας, οι θέσεις του προκαλούν πολιτική αντιπαράθεση, κυρίως λόγω του σχεδίου νομιμοποίησης εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών χωρίς έγγραφα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η νόμιμη και οργανωμένη μετανάστευση αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για την οικονομία και τη δημογραφική ισορροπία, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει ανησυχίες για τις επιπτώσεις του μέτρου.

Κάλεσμα για περισσότερη φιλοδοξία στην ΕΕ

Κλείνοντας, ο Σάντσεθ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία.

«Η Ευρώπη έχει τους πόρους, τους θεσμούς και τις αξίες. Αυτό που χρειάζεται είναι το θάρρος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα, την κοινωνική πολιτική και το ανοιχτό εμπόριο.