Σάντσεθ σε Τραμπ: Σεβαστείτε το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν δέχτηκε να δώσει άδεια χρήσης των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων για επιθέσεις στο Ιράν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Pedro Sanchez
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Pedro Sanchez / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Suzanne Plunkett

«Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ», απαντά η Ισπανία στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για διακοπή κάθε εμπορικής συναλλαγής με τη χώρα της Ιβηρικής, καθώς ο Πέδρο Σάντσεθ αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε μία μορφή αντιποίνων προς την Ισπανία, η οποία δεν δέχτηκε να δώσει στις ΗΠΑ άδεια χρήσης των στρατιωτικών της βάσεων για επιθέσεις στο Ιράν, επικαλέστηκε τη δυνατότητά του να επιβάλει εμπάργκο.

Ο Τραμπ βασίζεται στην πρόσφατη απόφαση του ανώτατου αμερικανικού δικαστηρίου, σχετικά με τη δυνατότητα του Προέδρου να επιβάλει δασμούς, τονίζοντας πως «θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με την Ισπανία».

Ο Πέδρο Σάντσεθ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε ΗΠΑ και Ισραήλ για «μονομερή στρατιωτική ενέργεια» κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτή η εξέλιξη συμβάλλει σε «μια πιο εχθρική και αβέβαιη διεθνή τάξη». Ο ίδιος, αρνήθηκε να παραχωρήσει για σκοπούς της επιχείρησης κατά του Ιράν τις βάσεις στη Ρότα και τη Μορόν για τα συνεχιζόμενα πλήγματα κατά του θεοκρατικού καθεστώτος.

«Διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές επιπτώσεις του εμπορικού εμπάργκο των ΗΠΑ», ανέφερε ακόμη η ισπανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Reuters.

