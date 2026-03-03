Ο Τραμπ διακόπτει τις εμπορικές συναλλαγές με Ισπανία και επιτίθεται σε Στάρμερ λέγοντας πως δεν είναι και ο Τσώρτσιλ – «Επιτέθηκα στο Ιράν γιατί θα μας χτυπούσαν»

Επίθεση στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ αναφέρθηκε υποτιμητικά και στον Κιρ Στάρμερ λέγοντας πως δεν είναι και ο …Τσώρτσιλ

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, καθώς ο Πέδρο Σάντσεθ αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν ισπανικές βάσεις για τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ισπανία φέρθηκε απαίσια», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο, συμπληρώνοντας ότι ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ «να διακόψει κάθε συναλλαγή» με την Ισπανία.

«Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με την Ισπανία», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος και με τη Βρετανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Ανέφερε ότι «δεν είναι ευχαριστημένος με το Ηνωμένο Βασίλειο» λόγω της αρχικής άρνησης του Λονδίνου να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει τη βρετανική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια των πρώτων επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

«Μας πήρε τρεις, τέσσερις μέρες για να αποφασίσουν πού μπορούμε να προσγειωθούμε», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο αμερικανικός στρατός έχει σημειώσει επιτυχία εναντίον πολλών ιρανικών ναυτικών και αεροπορικών στόχων, λέγοντας ότι «σχεδόν τα πάντα έχουν εξουδετερωθεί».

Υποστήριξε ότι οι περισσότεροι από τους Ιρανούς αξιωματούχους που η Ουάσινγκτον είχε σκεφτεί ότι ενδεχομένως να αναλάμβαναν την ηγεσία της χώρας στο τέλος του πολέμου είναι νεκροί. «Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που σκεφτόμασταν είναι νεκροί… Και τώρα έχουμε μια άλλη ομάδα (ηγετών). Μπορεί να είναι κι αυτοί νεκροί… Σε λίγο δεν θα γνωρίζουμε κανέναν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι το «χειρότερο σενάριο» για το Ιράν θα ήταν η εμφάνιση ενός ηγέτη «τόσο κακού» όσο ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή το Σάββατο, την πρώτη ημέρα του πολέμου. «Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό», είπε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόνισε ότι διέταξε την επίθεση εναντίον του Ιράν επειδή «είχα την αίσθηση» ότι το Ιράν θα επιτίθετο στις ΗΠΑ καθώς οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό τους πρόγραμμα είχαν βρεθεί σε τέλμα. Δεν παρουσίασε καμία απόδειξη για αυτόν τον ισχυρισμό.

«Δεδομένου του τρόπου με τον οποίο πήγαιναν οι διαπραγματεύσεις, νομίζω ότι (το Ιράν) θα επιτίθετο πρώτο. Και δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Οπότε ίσως ανάγκασα το Ισραήλ να παρέμβει. Αλλά το Ισραήλ ήταν έτοιμο. Κι εμείς ήμασταν έτοιμοι», τόνισε.

Πριν από την έναρξη της επίθεσης Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν το Σάββατο, η Τεχεράνη ανέμενε αυτή την εβδομάδα έναν νέο γύρο συνομιλιών με απεσταλμένους των ΗΠΑ μετά τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη την περασμένη Πέμπτη.

Ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν εξακολουθεί να εκτοξεύει πυραύλους, αλλά προέβλεψε ότι η Τεχεράνη τελικά θα χάσει αυτή την ικανότητα λόγω μιας συνεχιζόμενης επίθεσης εναντίον του.

«Έχουν εκτοξεύσει πολλούς από αυτούς και εμείς εξουδετερώνουμε πολλούς», είπε.