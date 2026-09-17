Στα 106 δολάρια το Brent, στα ύψη αμόλυβδη και ντίζελ – Σε αυξημένη επιφυλακή η κυβέρνηση για να «φρενάρει» το κόστος

Διορθωτικά κινήθηκαν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αλλά τείνουν να κερδίσουν έδαφος, καθώς παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις για την αποκατάσταση του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία, οι αβεβαιότητες για την παγκόσμια προσφορά παραμένουν ενώ οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη καθιστώντας αναγκαία τη λήψη μέτρων.

Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχώρησε στα 105 δολάρια και ήδη επανέρχεται στα 106 δολάρια το βαρέλι στη συνεδρίαση της Πέμπτης (17.9.2026), περιορίζοντας τις απώλειες που έγραψε στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, μετά τις αναφορές ότι η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει περίπου τη μισή δυναμικότητα του αγωγού East-West εντός των ημερών και να τον επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία εντός έξι εβδομάδων.

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Την ίδια ώρα το αμερικανικού τύπου αργό WTI διαπραγματεύεται σε επίπεδα πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, οριακά χαμηλότερα από τις χθεσινές συναλλαγές.

Ας σημειωθεί ότι ο κρίσιμης σημασίας αγωγόςEast-West, ο οποίος παρέχει εναλλακτική διαδρομή παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, υπέστη ζημιές από επιθέσεις με drones την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία έχει εντείνει τις προσπάθειες για τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων αργού πετρελαίου μέσω του Ορμούζ, με τη συνδρομή του αμερικανικού στρατού.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι 18 εκατομμύρια βαρέλια αργού και πετρελαιοειδών προϊόντων διήλθαν από το Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Στις ΗΠΑ, τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 640.000 βαρέλια, διαμορφούμενα στα 423,4 εκατομμύρια βαρέλια, αλλά η μείωση ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη βάσει των προβλέψεων των αναλυτών, εξέλιξη που ευνόησε την αποκλιμάκωση των τιμών στις διεθνείς αγορές.

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Εξάλλου, τα στοιχεία αυτά διέφεραν σημαντικά από την προγενέστερη εκτίμηση του API για αύξηση των αποθεμάτων αργού κατά 7,1 εκατομμύρια βαρέλια.

Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων

Εντωμεταξύ, με το αργό πάνω από τα 100 δολάρια η κρίση στην αγορά καυσίμων σοβεί. Η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,30 ευρώ σε ορισμένα βενζινάδικα, με την μέση τιμή πανελλαδικά να διαμορφώνεται στα 2,17 ευρώ ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μέση τιμή πανελλαδικά στα 2,14 ευρώ το λίτρο.

Στα νησιά υπάρχουν πρατήρια με τιμές πάνω από τα 2,5 ευρώ το λίτρο και ήδη η μέση τιμή αγγίζει αυτά τα επίπεδα, όπως στις Κυκλάδες όπου η μέση τιμή της 100άρας έχει φτάσει τα 2,60 ευρώ το λίτρο και η 95 οκτανίων αγγίζει τα 2,40 ευρώ. Στις περιοχές που εμφανίζουν τα πιο ακριβά καύσιμα είναι επίσης η Κεφαλονιά και η Λευκάδα, με μέση τιμή για την αμόλυβδη πάνω από τα 2,24 ευρώ το λίτρο και 2,27 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.