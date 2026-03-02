Κόσμος

Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ομάν, ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ απειλούν με αντίποινα το Ιράν

Ιρανικοί πύραυλοι και drones πλήττουν κράτη του Αραβικού Κόλπου όπου υπάρχουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ή εγκαταστάσεις
Καπνός υψώνεται από τη βάση του αμερικανικού ναυτικού στο Μπαχρέιν μετά από ιρανική επίθεση
Καπνός υψώνεται από τη βάση του αμερικανικού ναυτικού στο Μπαχρέιν μετά από ιρανική επίθεση / REUTERS / Φωτογραφία Stringer

Του «δικαιώματος να ανταποδώσουν» τα πλήγματα του Ιράν επιφυλάσσονται τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου, δηλαδή η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Οι κυβερνήσεις των κρατών του Κόλπου, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν και Κουβέιτ καταδίκασαν χθες Κυριακή (01.03.2026) τα «αδικαιολόγητα» πλήγματα του Ιράν εναντίον τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με κοινή ανακοίνωσή τους διά του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), περιφερειακού οργανισμού υπό την ηγεσία του Ριάντ, έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου χθες, τόνισαν ότι «υπό το φως αυτής της αδικαιολόγητης επίθεσης του Ιράν εναντίον των χωρών του ΣΣΚ, θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προασπίσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητά (τους)».

Ο σκοπός τους είναι να προστατεύσουν τα εδάφη, τους πολίτες και τους κατοίκους τους», μη εξαιρουμένου του ενδεχομένου «ανταπόδοσης της επίθεσης».

Όπως είχε προειδοποιήσει, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς που εξαπολύουν εναντίον του οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου με πυραύλους και drones επανειλημμένα.

 

Οι περισσότερες από αυτές τις ενέργειες στην περίπτωση των χωρών του Κόλπου είχαν στόχο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ή εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ.

