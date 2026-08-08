Βουλγαρία: Drone με πυρομαχικά εξερράγη κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

Drone εξερράγη κοντά σε διεθνή αγωγό φυσικού αερίου πλησίον των ρουμανικών συνόρων, τα ξημερώματα του Σαββάτου (08.08.2026) όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ.

Ο Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι το drone εξερράγη λίγο μετά τις 5 π.μ., περίπου 100 μέτρα εντός του βουλγαρικού εδάφους. Δεν εντοπίστηκε ούτε αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του ούτε στον ρουμανικό ούτε στον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας.

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«Δεν υπάρχουν θύματα ή ζημιές σε κτίρια. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση», δήλωσε ο Ράντεφ μετά από έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να ενισχύουμε την επιτήρηση. Μετά από αυτό το περιστατικό, θα μεταφέρουμε επίσης δυνατότητες εντοπισμού και αντιμέτρων κατά των drones της συνοριακής αστυνομίας από τα σύνορα με την Τουρκία στα σύνορα με τη Ρουμανία», δήλωσε ο Ράντεφ.

Bulgarian PM Rumen Radev said a drone entered Bulgarian airspace from Romania at 8:10 this morning and exploded about 100 metres inside Bulgaria, near a compressor station.



No casualties or damage were reported. Authorities are still working to identify the drone. pic.twitter.com/5jcI76gQxW — JazzBG 🇧🇬🇪🇺🇺🇦 (@JazzBulgaria) August 8, 2026

Ο Ράντεφ ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη περίπου 200 μέτρα από έναν ρουμανικό σταθμό συμπίεσης και περίπου 1 χιλιόμετρο από τον σταθμό συμπίεσης της Βουλγαρίας στον Διαβαλκανικό αγωγό φυσικού αερίου.

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Ήταν ασαφές από πού προερχόταν το drone ή αν συνδεόταν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία. Το περιστατικό θα τεθεί σε συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Στογιάνοφ.

Το drone φαίνεται να μετέφερε σημαντική ποσότητα εκρηκτικών, δεδομένης της ισχύος της έκρηξης και της στήλης μαύρου καπνού, δήλωσε ο Στογιάνοφ, προσθέτοντας ότι τέτοια drones είναι δύσκολο να εντοπιστούν λόγω του μικρού τους μεγέθους και του χαμηλού ύψους πτήσης.

Τα περιστατικά που αφορούν drones, τα οποία οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν συνδέσει με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, έχουν γίνει όλο και πιο συχνά τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Ευρώπης με τελευταία αυτό στο αεροδρόμιο της Λειψίας.