Κόσμος

Βουλγαρία: Drone με πυρομαχικά εξερράγη κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

«Το θέμα θα τεθεί σε συνεδρίαση του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Στογιάνοφ
FILE PHOTO: A service member of the 422nd Unmanned Systems Regiment 'Luftwaffe' of the Ukrainian Armed Forces, looks at a Shark reconnaissance drone as it launches from a position near a front line, amid Russia's attack on Ukraine, in an undisclosed location in Southern Ukraine, on an undisclosed date, 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
Ένα μέλος της στρατιωτικής υπηρεσίας του 422ου Συντάγματος Μη Επανδρωμένων Συστημάτων «Luftwaffe» των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, κοιτάζει ένα αναγνωριστικό drone Shark / REUTERS
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Drone εξερράγη κοντά σε διεθνή αγωγό φυσικού αερίου πλησίον των ρουμανικών συνόρων, τα ξημερώματα του Σαββάτου (08.08.2026) όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ.

Ο Ρούμεν Ράντεφ, δήλωσε ότι το drone εξερράγη λίγο μετά τις 5 π.μ., περίπου 100 μέτρα εντός του βουλγαρικού εδάφους. Δεν εντοπίστηκε ούτε αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του ούτε στον ρουμανικό ούτε στον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας.

«Δεν υπάρχουν θύματα ή ζημιές σε κτίρια. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση», δήλωσε ο Ράντεφ μετά από έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να ενισχύουμε την επιτήρηση. Μετά από αυτό το περιστατικό, θα μεταφέρουμε επίσης δυνατότητες εντοπισμού και αντιμέτρων κατά των drones της συνοριακής αστυνομίας από τα σύνορα με την Τουρκία στα σύνορα με τη Ρουμανία», δήλωσε ο Ράντεφ.

Ο Ράντεφ ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξερράγη περίπου 200 μέτρα από έναν ρουμανικό σταθμό συμπίεσης και περίπου 1 χιλιόμετρο από τον σταθμό συμπίεσης της Βουλγαρίας στον Διαβαλκανικό αγωγό φυσικού αερίου.

Ήταν ασαφές από πού προερχόταν το drone ή αν συνδεόταν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία. Το περιστατικό θα τεθεί σε συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Στογιάνοφ.
Το drone φαίνεται να μετέφερε σημαντική ποσότητα εκρηκτικών, δεδομένης της ισχύος της έκρηξης και της στήλης μαύρου καπνού, δήλωσε ο Στογιάνοφ, προσθέτοντας ότι τέτοια drones είναι δύσκολο να εντοπιστούν λόγω του μικρού τους μεγέθους και του χαμηλού ύψους πτήσης.

Τα περιστατικά που αφορούν drones, τα οποία οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν συνδέσει με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, έχουν γίνει όλο και πιο συχνά τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Ευρώπης με τελευταία αυτό στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

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