Σάρα Μπόρντμαν: Η ζωγράφος που εξόργισε τον Τραμπ με το «χειρότερο πορτρέτο» του και τώρα κινδυνεύει η καριέρα της

Δεν της φτάνει που την «έκραξε» δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα η καριέρα βρίσκεται σε κίνδυνο. Η Σάρα Μπόρντμαν, η ζωγράφος πίσω από το επίσημο πορτρέτο του προέδρου των ΗΠΑ στο Κολοράντο, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε «πραγματικά το χειρότερο», λέει ότι οι έντονες αρνητικές αντιδράσεις που έγιναν viral έθεσαν σε κίνδυνο την 41χρονη επιχείρησή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε πρωτοσέλιδο στα τέλη του περασμένου μήνα όταν, σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, εξέφρασε την οργή του και είπε ότι το πορτρέτο που κρεμόταν στο Καπιτώλιο της Πολιτείας του Κολοράντο – δια χειρός της ζωγράφου Σάρα Μπόρντμαν – είχε «εσκεμμένα παραμορφωθεί» ενώ δεν δίστασε να την χλευάσει λέγοντας ότι μάλλον έχασε το ταλέντο της.

Μετά την κριτική, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το πορτρέτο θα κατέβει και έκτοτε έχει αφαιρεθεί.

Αυτό που φαίνεται να ενόχλησε περισσότερο απ’ όλα τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι η ίδια ζωγράφος είχε φτιάξει το πορτραίτο του Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος όμως «φαίνεται υπέροχος», όπως γράφει στην μακροσκελή του ανάρτηση.

Έγραψε: «Σε κανέναν δεν αρέσει μια κακή φωτογραφία ή μια προσωπογραφία του, αλλά αυτή στο Κολοράντο, που τοποθετήθηκε από τον Κυβερνήτη, μαζί με όλους τους άλλους Προέδρους, διαστρεβλώθηκε σκόπιμα σε ένα επίπεδο που ακόμη και εγώ, ίσως, δεν έχω δει ποτέ πριν.

Η καλλιτέχνης έκανε επίσης τον Πρόεδρο Ομπάμα, και φαίνεται υπέροχος, αλλά αυτός που έγινε για μένα είναι πραγματικά ο χειρότερος. Μάλλον η ζωγράφος έχασε το ταλέντο της καθώς μεγάλωνε.

Εν πάση περιπτώσει, θα προτιμούσα να μην έχω πίνακα παρά να έχω αυτόν, αλλά πολλοί άνθρωποι από το Κολοράντο μου έχουν τηλεφωνήσει ή μου έχουν γράψει για να παραπονεθούν».

Η Βρετανίδα καλλιτέχνις Σάρα Μπόρντμαν που ζωγράφισε το πορτρέτο του Τραμπ, δήλωσε στο Sky News ότι αισθάνθηκε πως οι «προθέσεις, η ακεραιότητα και οι ικανότητές» της «τέθηκαν υπό αμφισβήτηση» μετά την κριτική του Τραμπ.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά, η Μπόρντμαν έδωσε την δική της απάντηση λέγοντας ότι η επιχείρησή της έχει πληγεί σοβαρά. Όπως είπε: «Ο πρόεδρος Τραμπ δικαιούται να σχολιάζει ελεύθερα, όπως όλοι μας, αλλά οι πρόσθετοι ισχυρισμοί ότι «εσκεμμένα παραμόρφωσα» το πορτρέτο και ότι «πρέπει να έχασα το ταλέντο μου καθώς μεγάλωνα» επηρεάζουν πλέον άμεσα και αρνητικά την επιχείρησή μου που μετρά πάνω από 41 χρόνια, η οποία τώρα κινδυνεύει να μην ανακάμψει».

Ακόμα περιέγραψε πώς «για τα έξι χρόνια που το πορτρέτο κρεμόταν στη Ροτόντα του Κτιρίου του Καπιτωλίου της Πολιτείας του Κολοράντο, λάμβανα συντριπτικά θετικές κριτικές και σχόλια». «Από τα σχόλια του Προέδρου Τραμπ, αυτό άλλαξε προς το χειρότερο», πρόσθεσε.

Η Μπόρντμαν είπε ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή του Καπιτωλίου της Πολιτείας του Κολοράντο, στο Ντένβερ, της ανέθεσε να ζωγραφίσει το επίσημο πορτρέτο του Προέδρου Τραμπ για την Πινακοθήκη των Προέδρων στο Καπιτώλιο της Πολιτείας στο Ντένβερ.

«Η φωτογραφία αναφοράς και τα μετέπειτα «έργα υπό εξέλιξη» εγκρίθηκαν όλα, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, από αυτήν την επιτροπή», είπε.

«Ολοκλήρωσα το πορτρέτο με ακρίβεια, χωρίς “εσκεμμένη παραμόρφωση”, πολιτική μεροληψία ή οποιαδήποτε προσπάθεια καρικατούρας του θέματος, πραγματική ή υπονοούμενη. Εκπλήρωσα το καθήκον μου σύμφωνα με το συμβόλαιό μου».

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8