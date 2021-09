Σαρωτικό είναι το πέρασμα του κυκλώνα Άιντα, με τον απολογισμό των νεκρών στη Λουιζιάνα να αυξάνεται την Τετάρτη (8/9) σε 26. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Πολιτείας, ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στα θύματα είναι οκτώ άνδρες και τρεις γυναίκες στη Νέα Ορλεάνη.

Ο κυκλώνας Άιντα, ένας από τους ισχυρότερους κυκλώνες που έχουν πλήξει ποτέ τις αμερικανικές ακτές στον Κόλπο του Μεξικού, χτύπησε τη Λουιζιάνα πριν από μία εβδομάδα και πλέον, προτού συνεχίσει την καταστροφική πορεία του στο βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, όπου προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

