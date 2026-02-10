Σαβάνα Γκάθρι: Νέα έκκληση για τη μητέρα της μετά τη λήξη της προθεσμίας για λύτρα – «Φέρτε την σπίτι»

Η προθεσμία για την καταβολή λύτρων με αντάλλαγμα την ασφαλή επιστροφή της μητέρας της Σαβάνα Γκάθρι έχει παρέλθει, με την αμερικανίδα παρουσιάστρια να απευθύνει νέα έκκληση για βοήθεια. Η Νάνσι Γκάθρι, φαίνεται πως έχει πέσει θύμα απαγωγής. Μια εβδομάδα μετά, οι έρευνες είναι στο σκοτάδι καθώς δεν έχει εντοπιστεί κανένας ύποπτος.

Η Αμερικανίδα παρουσιάστρια απηύθυνε νέα έκκληση για βοήθεια, δηλώνοντας ότι η οικογένειά της είναι σε απόγνωση. Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, είπε πως περνούν «τις πιο δύσκολες ώρες» μετά την απαγωγή της Νάνσικ Γκάθρι, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα νέο για την τύχη της μητέρας της. Οι Αρχές ανέφεραν ότι, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας τη Δευτέρα (09.02.2026) το απόγευμα, δεν είχε εντοπιστεί κανένας ύποπτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλω απλώς να μοιραστώ μερικές σκέψεις, καθώς μπαίνουμε σε άλλη μία εβδομάδα αυτού του εφιάλτη. Την πήραν και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Savannah Guthrie (@savannahguthrie)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε ανθρώπους παντού, «ακόμη κι αν βρίσκεστε μακριά από το Τούσον», να αναφέρουν οτιδήποτε ύποπτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε στοιχεία για τη μητέρα της. «Αν δείτε κάτι, αν ακούσετε κάτι, αν υπάρχει οτιδήποτε που σας φαίνεται παράξενο, να το αναφέρετε στις αρχές», συμπλήρωσε.

Η 84χρονη εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα και εθεάθη για τελευταία φορά το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, με επικρατέστερο σενάριο να απήχθη παρά τη θέλησή της.

Το FBI δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη επικοινωνία ανάμεσα στην οικογένεια και τους πιθανούς απαγωγείς. Παράλληλα, προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της ηλικιωμένης.

Οι αρχές εξετάζουν σοβαρά ένα email με σημείωμα λύτρων που στάλθηκε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και ανέφερε τη Δευτέρα ως προθεσμία. Μια προηγούμενη προθεσμία για την πληρωμή λύτρων, τα οποία θα δίνονταν σε Bitcoin, είχε περάσει στις 5 Φεβρουαρίου χωρίς αποτέλεσμα.

Οι τοπικές αρχές και το FBI δηλώνουν ότι η έρευνα συνεχίζεται κανονικά. Παράλληλα, καλούν το κοινό να επικοινωνήσει με τη γραμμή πληροφοριών του FBI αν γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση.