Σαβάνα Γκάθρι: Θρίλερ με την απαγωγή της μητέρας της παρουσιάστριας του ΝBC – Σημείωμα για λύτρα σε Bitcoin, βρέθηκε αίμα στο σπίτι της

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εκτυλίσσεται η εξαφάνιση και τελικά απαγωγή, σύμφωνα με τις Αρχές, της Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της Αμερικανίδας παρουσιάστριας της εκπομπής Today του ΝBC, Σαβάνα Γκάθρι. Τώρα οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους σημείωμα όπου ζητούνται λύτρα, ενώ εντοπίστηκε αίμα στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Η απαγωγή της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας της εκπομπής «Today», Σαβάνα Γκάθρι, έχει συγκλονίσει την κοινότητα του Τουσόν στην Αριζόνα, ενώ οι αρχές εντείνουν τις έρευνες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στην υπόθεση της εξαφάνισης της Νάνσι Γκάθρι και δήλωσε την Τρίτη (03.02.2026) ότι σκοπεύει να καλέσει τη δημοσιογράφο κόρη της.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, χαρακτήρισε την εξαφάνιση «τρομερή».

«Θα την καλέσω αργότερα. Νομίζω ότι είναι ένα τρομερό πράγμα», είπε ο Τραμπ. «Πάντα τα πήγαινα πολύ καλά με τη Σαβάνα».

Λύτρα σε Bitcoin

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι υπήρχαν αναφορές για πιθανά σημειώματα με λύτρα που κυκλοφορούσαν, αλλά δεν επιβεβαίωσε δημόσια την εγκυρότητα των πηγών ή των απαιτήσεων.

Η θυγατρική του δικτύου KOLD στο Τουσόν ήταν ένα από τα μέσα ενημέρωσης που έλαβαν μέσω email ένα σημείωμα όπου ζητούνται λύτρα. Το έγγραφο προωθήθηκε στους ερευνητές.

«Λαμβάνουμε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία πολύ σοβαρά», είπε ο Νάνος. «Οτιδήποτε έρχεται πηγαίνει απευθείας στους ντετέκτιβ μας που συντονίζονται με το FBI».

Το σημείωμα, που στάλθηκε στο TMZ το πρωί της Τρίτης, απαιτεί ένα συγκεκριμένο μεγάλο ποσό σε Bitcoin. Σύμφωνα με την tabloid ιστοσελίδα, το ποσό φτάνει σε εκατομμύρια, και το σημείωμα ζητεί τα κρυπτονομίσματα να σταλούν σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση Bitcoin.

Το TMZ επιβεβαίωσε ότι η διεύθυνση Bitcoin είναι πραγματική. Η απαίτηση λύτρων συνοδεύεται επίσης από προθεσμία και περιλαμβάνει ένα στοιχείο απειλής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Η Νάνσι Γκάθρι εθεάθη τελευταία φορά το Σάββατο το βράδυ και δηλώθηκε αγνοούμενη την επόμενη ημέρα. Ο σερίφης δήλωσε ότι η γυναίκα έχει περιορισμένη κινητικότητα και χρειάζεται καθημερινά κρίσιμα φάρμακα. Εξέφρασε επίσης έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή. «Ο χρόνος κυριολεκτικά μετρά αντίστροφα», δήλωσε. «Την έχετε θέσει σε μεγάλο κίνδυνο στερώντας της φάρμακα που είναι κρίσιμα για τη ζωή της. Θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο αν δεν τα λάβει».

Βίντεο από σύστημα ασφαλείας κατοικίας δεν έχει προσφέρει μέχρι στιγμής κάποιο στοιχείο, ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος. Όπως εξήγησε, οι ερευνητές εκτιμούν ότι το σύστημα ενδέχεται να είχε ρυθμιστεί ώστε να διαγράφει αυτόματα το υλικό μετά από σύντομο χρονικό διάστημα και πλέον καταβάλλονται προσπάθειες ανάκτησής του με εγκληματολογικές μεθόδους.

Ο σερίφης έχει δηλώσει στο CBS News ότι οι Αρχές πιστεύουν πως η 84χρονη απήχθη από το σπίτι της κατά τη διάρκεια της νύχτας το Σαββατοκύριακο, χαρακτηρίζοντας την κατοικία «τόπο εγκλήματος». Οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε εξέλιξη από την Κυριακή (01.02.2026).

Παραμένει ασαφές πόσα άτομα ενδέχεται να εμπλέκονται στην απαγωγή. «Μπορεί να ήταν ένας, μπορεί να ήταν περισσότεροι. Δεν το γνωρίζω», είπε ο σερίφης.

Αίμα βρέθηκε στο σπίτι της Νάνσι Γκάθρι

Στο εσωτερικό του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι βρέθηκε μικρή ποσότητα αίματος, σύμφωνα με πηγή των Αρχών που γνωρίζει την υπόθεση, ενώ την Τρίτη εντοπίστηκε και αίμα που είχε ξεραθεί κοντά στο χαλάκι έξω από την κεντρική είσοδο.

Η Σαβάνα Γκάθρι, που μεγάλωσε στην περιοχή του Τουσόν, παρακάλεσε το κοινό να προσευχηθεί για την ασφαλή επιστροφή της μητέρας της.

Η Σαβάνα Γκάθρι, συμπαρουσιάστρια στην εκπομπή «Today» του NBC, δεν θα παρουσιάσει πλέον την κάλυψη της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, σύμφωνα με το NBC News.