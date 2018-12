Σε… άλλο κόσμο ο Τραμπ – “Η δημοτικότητά μου είναι γύρω στο 75%”

Καταγγέλλοντας για μία ακόμη φορά, σε ένα tweet, την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ σχετικά με τις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ της ομάδας της προεκλογικής εκστρατείας του και της Ρωσίας το 2016, ο Αμερικανός πρόεδρος άδραξε την ευκαίρια για να αποδώσει τα εύσημα… στον εαυτό του.

«Χωρίς το κυνήγι των μαγισσών της ρωσικής έρευνας, και με όλα όσα καταφέραμε τα τελευταία δύο χρόνια (μείωση των φόρων, δικαστές, ένοπλες δυνάμεις, βετεράνοι κ.α…), η δημοτικότητά μου θα ήταν στο 75% παρά στο 50%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του (ινστιτούτου) Rasmussen» έγραψε ο μεγιστάνας.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Δεκεμβρίου 2018