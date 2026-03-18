Σε επιφυλακή ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και επιχειρήσεις: Σκανάρουν τα συστήματά τους για πιθανές κυβερνοεπιθέσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν

Κυβερνοεπίθεση σε λάπτοπ με μήνυμα στα ρωσικά / REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Μετά από σύσταση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες αλλά και επιχειρήσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας προχώρησαν σε προληπτικούς ελέγχους των πληροφοριακών τους συστημάτων, αναζητώντας σημάδια πιθανής κυβερνοεπιθέσης, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν.

Η προειδοποίηση, που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters, απευθυνόταν στους υπεύθυνους ασφάλειας εταιρειών σε ναυτιλία, τράπεζες, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, υγεία και ενέργεια, με στόχο την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία της κυβερνοασφάλειας για τη σταθερότητα κρίσιμων υποδομών της χώρας λόγω του πολέμου στο Ιράν που συμπληρώνει τη 19η μέρα του. 

Σύμφωνα με πηγές, η οδηγία χαρακτηρίστηκε «υψηλής προτεραιότητας» και καλούσε τις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν άμεσους ελέγχους και να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση εντοπισμού περιστατικού που σχετίζεται με επιβεβαιωμένη κυβερνοεπίθεση σε «μεγάλο διεθνή οργανισμό» στο εξωτερικό, χωρίς ωστόσο να κατονομάζεται.

Στην ίδια ενημέρωση περιλαμβάνονταν συγκεκριμένοι δείκτες πιθανής παραβίασης, όπως διευθύνσεις IP, εργαλεία και κακόβουλο λογισμικό, μεταξύ των οποίων και το VShell Remote Access Trojan.

Οι εταιρείες καλούνταν, εφόσον εντοπίσουν σχετικά ίχνη, να προχωρήσουν άμεσα σε ενδελεχή έλεγχο των συστημάτων τους και σε αποκλεισμό των ύποπτων διευθύνσεων.

Πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ήδη λάβει τη σχετική ειδοποίηση. Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυξημένη ηλεκτρονική παρεμβολή στα συστήματα πλοήγησης εμπορικών πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση στον κυβερνοχώρο.

Οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, σημείωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις μεγάλης κλίμακας επίθεσης στην Ελλάδα, αν και έχει καταγραφεί «κάποια μορφή δραστηριότητας» που παρακολουθείται.

Σε διεθνές επίπεδο, ομάδα χάκερ που συνδέεται με το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για κυβερνοεπίθεση στις 11 Μαρτίου σε αμερικανική εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού και υπηρεσιών, ενώ η Αλβανία επιβεβαίωσε επίσης πρόσφατα επίθεση στις ψηφιακές υποδομές του κοινοβουλίου της, την οποία τοπικά μέσα απέδωσαν στην ομάδα «Homeland Justice».

