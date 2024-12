Σε κατάσταση πολιορκίας η Δαμασκός: Ισλαμιστές φτάνουν στην πόλη Χομς – Οι Κούρδοι κατέλαβαν την Ντέιρ Εζόρ

Η Συρία έχει πάρει φωτιά καθώς το καθεστώς Άσαντ είναι υπό κατάρρευση ενώ την ίδια ώρα Ισλαμιστές αντάρτες και Κουρδοι καταλαμβάνουν πόλεις. Η Δαμασκός προετοιμάζεται για τα χειρότερα.

Η Δαμασκός δεν βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση πολιορκίας καθώς οι Ισλαμιστές αντάρτες βρίσκονται ακόμη αρκετά χιλιόμετρα μακριά, όμως αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει το Σαββατοκύριακο καθώς οι πόλεις στη Συρία πέφτουν η μία μετά την άλλη στα χέρια τους.

Σύροι τοπικοί μαχητές και πρώην αντάρτες κατέλαβαν μια από τις κύριες βάσεις του συριακού στρατού, την Liwa 52, στην επαρχία Ντάραα, κοντά στην πόλη Χεράκ, καθώς οι μάχες εξαπλώνονται στη Συρία, στα σύνορα με την Ιορδανία, δήλωσαν δύο πηγές των ανταρτών στο Reuters.

Οι μαχητές και οι αντάρτες κατέλαβαν επίσης τμήματα του συνοριακού περάσματος Νασίμπ με την Ιορδανία, κοντά στο τελωνείο εκεί, όπου έχουν εγκλωβιστεί δεκάδες φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα, πρόσθεσαν πηγές.

Παράλληλα, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ πολιτοφυλακών Δρούζων και δυνάμεων ασφαλείας στην πόλη Σουέιντα στη νότια Συρία, δήλωσαν δύο μάρτυρες και ένας τοπικός ακτιβιστής.

Οι αντικυβερνητικοί μαχητές πήραν επίσης τον έλεγχο του κεντρικού αστυνομικού τμήματος και της μεγαλύτερης φυλακής της πόλης, λίγες ώρες αφότου εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε κεντρική πλατεία ζητώντας την πτώση από την εξουσία του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Syrian opposition forces are burning the portrait of Bashar Assad outside of the town of Shahba in Suwayda province. pic.twitter.com/omkuaMLMHW — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

«Οι άνθρωποι βλέπουν αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Συρία ως απελευθέρωση της Συρίας και μια ευκαιρία να ρίξουν το καθεστώς», δήλωσε στο Reuters ο ακτιβιστής Ράιαν Μαρούφ, συντάκτης του Suwayda 24, ενός ιστότοπου που καλύπτει τις ειδήσεις της επαρχίας

Στα ανατολικά οι Κούρδοι κατέλαβαν την πόλη Ντέιρ Εζόρ

Η συμμαχία των ανταρτών που στηρίζονται από τις ΗΠΑ, με επικεφαλής τους Κούρδους της Συρίας (SDF), κατέλαβε τη μεγαλύτερη πόλη στα ανατολικά της χώρας, το κύριο συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ, θέτοντας εκ των πραγμάτων υπό τον έλεγχό της την ανατολική συριακή έρημο, με δύο αιφνιδιαστικές κινήσεις.

Syrian opposition forces captured the Suwayda Central Prison and released the prisoners of the Assad regime. pic.twitter.com/IhLLAJwNiA — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

Δύο πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες ασφαλείας που εδρεύουν στην ανατολική Συρία ανέφεραν ότι σήμερα το απόγευμα οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) είχαν καταλάβει την πόλη Ντέιρ Εζόρ. Είναι η τρίτη πόλη που χάνει το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ μέσα σε μία εβδομάδα.

Iranian militias and Assad regime handed over villages in Deir ez-Zor to their proxy force, YPG/PKK terror group. pic.twitter.com/30yYyyDudI — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

Ο Όμαρ Άμπου Λάιλα, ακτιβιστής της ενημερωτικής πλατφόρμας Deir Ezzor 24, που έχει επαφές στην πόλη, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Ιρακινοί μαχητές αποχώρησαν από την Ντέιρ Εζόρ. Λίγο αργότερα, οι SDF μπήκαν στην πόλη, από την κοντινή μεθοριακή διάβαση Άλμπου Καμάλ, σύμφωνα με δύο πηγές του συριακού στρατού.

Η Ντέιρ Εζόρ έχει αλλάξει πολλές φορές χέρια αφού ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, το 2011. Πρώτα την κατέλαβαν οι αντάρτες και στη συνέχεια, το 2014, το Ισλαμικό Κράτος. Ο συριακός στρατός, με τη στήριξη ιρακινών πολιτοφυλακών, υποστηριζόμενων από την Τεχεράνη, την ανακατέλαβε το 2017 και την κράτησε μέχρι και σήμερα.

Ταχύτατη προέλαση των HTS από τον βορρά προς τη Δαμασκό, με «στάση» τη Χομς

Η προέλαση των SDF σημειώθηκε ενώ οι Σύροι αντάρτες με επικεφαλής την ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), το πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα, κινούνταν ταχύτατα προς την πόλη Χομς, αφού κατέλαβαν μέσα σε μία εβδομάδα το Χαλέπι και τη Χάμα.

Ο επικεφαλής των SDF Μαζλούμ Άμπντι είπε νωρίτερα σε δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Χασάκα, ότι οι δυνάμεις του έχουν «διαύλους επικοινωνίας με τη HTS», ιδίως για να προστατεύσουν τους Κούρδους που ζουν στο Χαλέπι

Σημείωσε ότι οι SDF δεν έχουν συγκρουστεί με την HTS αλλά θα αμυνθούν αν δεχτούν επίθεση. Πρόσθεσε επίσης ότι είναι σε επαφή τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τη Ρωσία για να προστατεύσουν τις περιοχές που έχουν υπό τον έλεγχό τους.

Ο Άμπντι, οι δυνάμεις του οποίου έχουν συγκρουστεί με το παρελθόν τόσο με τον συριακό στρατό όσο και με τους υποστηριζόμενους από την Τεχεράνη Ιρακινούς μαχητές, είπε ότι εξεπλάγη όταν είδε τις κυβερνητικές δυνάμεις να καταρρέσουν τόσο γρήγορα, μπροστά στην επίθεση των ανταρτών.

Ο Άσαντ φαίνεται να αποσύρει τα στρατεύματά του από τις πόλεις που προελαύνουν οι αντάρτες και τις συγκεντρώνει στη Δαμασκό για να προστατεύσει την πρωτεύουσά του. Ιορδανία και Λίβανος έχουν κλείσει τα σύνορά τους με τη Συρία, το Ισραήλ έχει θέσει τον στρατό του στα Υψίπεδα του Γκολάν σε μέγιστη επιφυλακή, ενώ η Ρωσία ενημέρωσε την κυβέρνηση Άσαντ ότι οποιαδήποτε παρέμβασή της θα είναι περιορισμένη, καθώς έχει «άλλες προτεραιότητες».

Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα και τις εξελίξεις, οι ανεπιβεβαίωτες αναφορές που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες ότι ο Άσαντ έφυγε μαζί με την οικογένειά του από τη Συρία δεν φαντάζουν απίθανες…

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράκ, της Συρίας και του Ιράν συναντήθηκαν σήμερα στη Βαγδάτη για να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή και τις ραγδαίες εξελίξεις στη συριακή σύγκρουση