Σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ – Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες με στόχο το Τελ Αβίβ

Συναγερμός και σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ, αφού η Χαμάς εκτόξευσε, από την Λωρίδα της Γάζας, ρουκέτες με στόχο το Τελ Αβίβ, όπως ανακοίνωσε κι ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, τρία βλήματα που εκτόξευσε η Χαμάς πέρασαν στο Ισραήλ από τη νότια Γάζα: «Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε με επιτυχία ένα βλήμα, ενώ άλλα δύο έπεσαν σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν κτίρια».

Την ευθύνη για τις εκτοξεύσεις ρουκετών ανέλαβε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, εξηγώντας ότι στοχοθέτησε το Τελ Αβίβ σε απάντηση για «τις σιωνιστικές σφαγές αμάχων» στη Γάζα.

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι ξεκίνησαν χερσαίες επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της Γάζας, κατά μήκος του παράκτιου δρόμου στην περιοχή της Μπέιτ Λαχία.

Several pieces of shrapnel from rockets fired by Hamas terrorists from Gaza fell in the city of Rishon Lezion, central Israel.



No injuries were reported. pic.twitter.com/vzx0msl9YQ