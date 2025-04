Σειρήνες στην Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση πυραύλου από τους Χούθι της Υεμένης

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν για λίγο απόψε (13.04.2025) στην Ιερουσαλήμ, καθώς ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη. Ακολούθησαν θόρυβοι που ακούγονταν από μακριά, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Σειρήνες συναγερμού ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ αφότου εξακριβώθηκε ότι πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη. Τα αποτελέσματα εξετάζονται», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση στα εβραϊκά, ο στρατός ανέφερε ότι δύο «πύραυλοι» εκτοξεύτηκαν «κατά τα φαινόμενα» από την Υεμένη.

«Προσπάθειες αναχαίτισης έλαβαν χώρα, και τα αποτελέσματά τους εξετάζονται», διευκρίνισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι προσπάθειες ήταν επιτυχείς.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ.

Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών κλήθηκαν να παραμείνουν σε καθορισμένα καταφύγια «τουλάχιστον δέκα λεπτά» από τη στιγμή που σταμάτησαν να ηχούν οι σειρήνες.

BREAKING NEWS: Sirens sounding from Jerusalem to Tel Aviv — millions of Israelis in bomb shelters — please pray. @all_israel_news @thejoshuafund pic.twitter.com/DDTOyJlB7s — Joel C. Rosenberg (@JoelCRosenberg) April 13, 2025

#Yemen launched a ballistic missile toward central occupied Palestine, targeting areas including Jerusalem and Tel Aviv, on the first day of Passover.



A clip shows settlers fleeing and evacuating beaches as sirens sound.#GazaGenocide#USA_is_a_terrorist_state https://t.co/Hn7Q4coMLc — ahmed ghazali (@ahmedghazali79) April 13, 2025

Loud explosions in Jerusalem and Tel Aviv after sirens sound due to missiles from #Yemen. https://t.co/r4V4HgGmWg — ahmed ghazali (@ahmedghazali79) April 13, 2025

Στις 11 Απριλίου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίαζε το Ισραήλ προερχόμενο από ανατολικά, ενώ οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη και την εκτόξευση δύο βλημάτων κατά του Ισραήλ.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο οποίος ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, οι Χούθι πραγματοποίησαν δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, σημαντική θαλάσσια περιοχή για το παγκόσμιο εμπόριο, έχουν στοχοποιήσει, επίσης, πλοία τα οποία κατηγορούν ότι έχουν σχέσεις με το Ισραήλ.

Οι επιθέσεις αυτές σταμάτησαν με την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, αλλά οι Χούθι εξαπέλυσαν εκ νέου επιθέσεις μετά την επανέναρξη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα στις 18 Μαρτίου.