Σειρήνες συναγερμού στο βόρειο Ισραήλ, εκτόξευση ρουκετών της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας (02.03.2026) ότι ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας στο βόρειο τμήμα της επικράτειας εξαιτίας της εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ από το έδαφος του Λιβάνου.

Στον Λίβανο δρα η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία κατά καιρούς εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ.

Μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι μπαίνει στον πόλεμο στο πλευρό της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έξι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν κατά της Χάιφα, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Ισραήλ και κομβικό λιμάνι στη Μεσόγειο.