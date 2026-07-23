Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 5.390 οι νεκροί, πάνω από 10.000 οι τραυματίες – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Σχεδόν ένας μήνας έχει περάσει από τη στιγμή που οι δύο σεισμοί – «μαμούθ» 7,2 κι 7,5 Ρίχτερ ισοπέδωσαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας. Συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν και επιχειρούν στα συντρίμμια, έχοντας μηδαμινές ελπίδες να βρουν και άλλους ζωντανούς. Τα επιβεβαιωμένα θύματα έχουν ξεπεράσει ήδη τα 5.300 ενώ φέρεται να αγνοείται πενταψήφιος αριθμός πολιτών.

Σε νεότερο, προσωρινό, επίσημο απολογισμό των νεκρών, οι αρχές έκαναν λόγο για 5.398 νεκρούς. Οι δύο σεισμοί έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας πελώρια καταστροφή, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας, ειδικά στην παραθαλάσσια πολιτεία Λα Γουάιρα, κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές κάνουν λόγο για 16.740 τραυματίες -ο αριθμός τους είναι αμετάβλητος εδώ κι εβδομάδες- και 17.265 άστεγους. Κάπου 23.335 σεισμοπαθείς βρίσκονται σε 107 προσωρινούς καταυλισμούς, κάποιοι χωρίς πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό ή στο δίκτυο αποχέτευσης.

Οι αρχές δεν αναφέρονται στον αριθμό των αγνοουμένων. Τη μεθεπομένη της καταστροφής, ο ΟΗΕ υπολόγιζε πως θα μπορούσαν να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000. Ορισμένες άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αριθμό πιο κοντά στους 10.000.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης, πολλές από τις οποίες στάλθηκαν από κράτη του εξωτερικού, κατάφεραν να βγάλουν 6.462 ανθρώπους ζωντανούς από τα συντρίμμια. Οικογένειες συνεχίζουν να αγωνίζονται για να βρουν τα πτώματα δικών τους ανθρώπων και να τους βγάλουν από τα ερείπια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προοδευτικά έδωσαν τη θέση τους σε νέα φάση, επικεντρωμένη στην διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, την απομάκρυνση των συντριμμιών και την ανοικοδόμηση.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε πως θα αποδεσμεύσει χορηγήσεις ύψους 346 εκατομμυρίων δολαρίων για τους άξονες αυτούς.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες υποσχέθηκε ότι θα παραδοθούν σε σεισμοπαθείς 4.000 νέες κατοικίες μέσα στη χρονιά και άλλες 10.000 το 2027.

Το κοινοβούλιο, για να προωθήσει το εγχείρημα, υιοθέτησε με νόμο μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της κατασκευής κατοικιών και την αγορά άλλων στη δευτερογενή αγορά.