Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες της Τουρκίας
Από σεισμό μεγέθους 4,9 Ρίχτερ αναστατώθηκε η περιοχή Κεμάχ του Ερζιντζάν στην Τουρκία το μεσημέρι της Παρασκευής (06.02.2026) στην θλιβερή επέτειο των τριών χρόνων από το φονικό πέρασμα του Εγκέλαδου στο Καχραμανμάρας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες της Τουρκίας προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 4,5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο 55 χιλιόμετρα Δυτικά – Νοτιοδυτικά της περιοχής Ερζινκάν στην Τουρκία και 22 χιλιόμετρα Νότια – Νοτιοανατολικά της περιοχής Ρεφαχίγε.

 

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Χαμζά Αϊντόγντου, δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές από την ισχυρή σεισμική δόνηση.

