Δυνατός σεισμός της τάξης 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ή 5.6, σύμφωνα με άλλα σεισμολογικά κέντρα, συγκλόνισε το Ντουμπάι. Το επίκεντρο της ισχυρής δόνησης βρίσκεται κοντά στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπου έγινε, επίσης, αισθητή.

Όπως ανακοινώθηκε από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός στο Ντουμπάι σημειώθηκε 21′ λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης (30.11.2022) ώρα Ελλάδας και είναι έντασης 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Μόλις στα 10 χιλιόμετρα βρίσκεται το εστιακό βάθος.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται σε απόσταση 88 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης Ras Al Khaimah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή 60 χιλιομέτρων ανατολικά του Bandar-e Lengeh, του νοτιοανατολικού Ιράν.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή τυχόν σοβαρές υλικές ζημιές.

#Earthquake (#زلزال) possibly felt 1 min 7 sec ago in #UnitedArabEmirates.

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.