Σεισμός 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κούβα το πρωί της Δευτέρας (23.12.24), σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού στην Κούβα ήταν 25 χιλιόμετρα.

A magnitude 5.9 earthquake took place 46km South of Guisa, Cuba at 06:00 UTC (6 minutes ago). The depth was 25km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Guisa #Cuba pic.twitter.com/rLUoT9HGhL