Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στα Νησιά Τόνγκα – Κίνδυνος για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (30.03.2025) στα Νησιά Τόνγκα, στον Νότιο Ειρηνικό, ανακοίνωσαν το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGSΟ) και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Μάλιστα, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ), ο σεισμός στα Νησιά Τόνγκα είναι της τάξης των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το GFZ μετέδωσε αρχικά ότι η δόνηση είχε μέγεθος 6,6 βαθμούς, αλλά στη συνέχεια αναθεώρησε.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 16 χιλιόμετρα και όχι 10, όπως ανακοινώθηκε αρχικά.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν θύματα.

Επικίνδυνα κύματα τσουνάμι ως αποτέλεσμα του σεισμού είναι πιθανό να προκληθούν εντός 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, κατά μήκος των ακτών των Τόνγκα, ανακοίνωσε το αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι.

Σειρήνες συναγερμού για πιθανό τσουνάμι στα Τόνγκα:

Tsunami sirens after 7.1 Earthquake in Tonga, people are moving inland or to higher ground. pic.twitter.com/3H1gcIlP42