Κόσμος

Κολομβία: Χαραμάδα αισιοδοξίας μετά τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ – Η στιγμή της διάσωσης βρέφους από τα ερείπια

Εθελοντές και διασώστες κατάφεραν να ακούσουν τα σφυρίγματα του πατέρα που είχε εγκλωβιστεί μαζί με την σύζυγό του και το παιδί τους
Η στιγμή που ανασύρεται ζωντανό το βρέφος
Η στιγμή που ανασύρεται ζωντανό το βρέφος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συγκλονιστικές στιγμές συνεχίζουν και εκτυλίσσονται και σήμερα (11.08.2026) στην Κολομβία, μετά τον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας. Εθελοντές κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος και τον πατέρα του, αν και η μητέρα του παραμένει στα ερείπια.

Εθελοντές και διασώστες συνεχίζουν και παλεύουν στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν στην Κολομβία από τον ισχυρό σεισμό. Τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ εκατοντάδες είναι και οι τραυματίες. Οι αρχές αναζητούν κάτω από τα χαλάσματα τουλάχιστον 180 άνθρωποι που θεωρούνται αγνοούμενοι.

Στην περιοχή Κάλι που επλήγη σφοδρά από τον σεισμό, εθελοντές κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό ένα βρέφος. Το βίντεο από τη διάσωσή του αναρτήθηκε στα social media, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

«Προσπαθούμε να τους βγάλουμε όλους ζωντανούς», είπε ο Αντρές Φελίπε Μέχιακοντά σε ένα πολυώροφο κτήριο που είχε καταρρεύσει.

«Ένας από τους διασώστες ζήτησε από όσους είχαν παγιδευτεί να σφυρίξουν, και κάποιος σφύριξε σε απάντηση.

«Έβγαλαν έναν άνδρα και ένα μωρό, αλλά η σύζυγος είναι ακόμα εκεί μέσα».

Οι διασώστες σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν τούβλα και μπετόν, σταματώντας κάθε λίγα λεπτά για να ακούσουν αν υπάρχουν σημάδια ζωής από όσους είχαν παγιδευτεί από κάτω.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει και 7 αεροδρόμια έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους.

«Έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι, με προμήθειες, με τρόφιμα, βοηθώντας τους πυροσβέστες, βοηθώντας τον κόσμο», είπε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
122
120
89
86
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo