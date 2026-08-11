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Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο για επιζώντες – Πάνω από 130 οι νεκροί, δεκάδες κτίρια κατέρρευσαν

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα μετά τον ισχυρό σεισμό - Τουλάχιστον 47 μετασεισμοί και φόβοι για εκατόμβη νεκρών
REUTERS
REUTERS/Juan David Duque
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος στην Κολομβία για την ανάσυρση επιζώντων από τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν, όταν σεισμός 7,4 Ρίχτερ χτύπησε μεγάλες πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 87. Τα κτίρια που καταστράφηκαν είναι δεκάδες.

Ο σεισμός 7,4 βαθμών καταγράφτηκε το πρωί της Δευτέρας 11.08.2026 (τοπική ώρα) στον νομό Τσοκό, φτωχή περιοχή της Κολομβίας που έχει τις ακτές της στον Ειρηνικό ωκεανό. Μέσα σε δευτερόλεπτα τα κτίρια έπεσαν σαν τραπουλόχαρτα με τους κατοίκους που εγκλωβίστηκαν να ουρλιάζουν για βοήθεια.

«Βγήκα τρέχοντας στον δρόμο χωρίς τίποτα, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι» έξω, κάποιοι από τους οποίους «προσεύχονταν», είπε ο Χουλιάν Πένια, οδοντίατρος που ζει στην Κιβδό, την πρωτεύουσα της Τσοκό στα δυτικά.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

REUTERS
REUTERS/Juan Pablo Arbelaez
REUTERS
REUTERS/Christian EscobarMora

Στην Κάλι (νοτιοδυτικά), ανάμεσα στις πόλεις που υπέστησαν τις πιο σοβαρές ζημιές, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες σήκωναν χαλάσματα με γυμνά χέρια, αναζητώντας ενδείξεις ζωής.

Ο Νέλσον Μορένο πήγε με την ελπίδα να μπορέσει να σώσει φίλη του παγιδευμένη στα συντρίμμια συγκροτήματος δυο πενταώροφων πολυκατοικιών. Ο πατέρας της φίλης του και το μικρό παιδί της νεαρής βρέθηκαν ζωντανοί αλλά τραυματισμένοι.

«Τώρα χρειαζόμαστε φακούς και (προστατευτικά) γυαλιά» για τη σκόνη, καθώς η επιχείρηση έρευνας επρόκειτο να συνεχιστεί όλη νύχτα, είπε, έχοντας γύρω του εκατοντάδες άλλους εθελοντές.

Διασώστες σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμμια, ενώ αυτοί στην πρώτη γραμμή εργάζονταν χρησιμοποιώντας σκαπάνες και στοιχειώδη εργαλεία.

Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία τρεις ημέρες νωρίτερα, κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης κι υποσχέθηκε συντονισμένες επιχειρήσεις διάσωσης.

REUTERS
REUTERS/Christian EscobarMora

Ως το απόγευμα, οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με την κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.

«Απελπισμένοι»

Ο αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε νεότερο επίσημο απολογισμό των θυμάτων σε εθνική κλίμακα, κάνοντας λόγο για 132 νεκρούς, 87 τραυματίες, κάπου 1.500 ακίνητα που υπέστησαν ζημιές και 61 κτίρια που κατέρρευσαν.

Έξι αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές κι ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν τις εμπορικές πτήσεις.

Το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην Τσοκό, όπου έχουν καταγραφτεί 13 θάνατοι, με βάση τα μέχρι στιγμής επίσημα δεδομένα.

REUTERS
REUTERS/Christian EscobarMora

Ο Γουίλμερ Κουέστα, φοιτητής νομικής που πήγε να βοηθήσει ανθρώπους θαμμένους στα συντρίμμια, αφηγήθηκε πως είδε «κόσμο να έχει βγει έξω γυμνός, να πηδάει από μπαλκόνια σε ύψος, από τον δεύτερο όροφο».

«Οι κάτοικοι ήταν απελπισμένοι», ανέφερε.

REUTERS
REUTERS/Marco Trujillo

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια επισκέφτηκε μέσα στην ημέρα στην Τσοκό και ανήγγειλε πως επρόκειτο να μεταβεί αργότερα στην Κάλι, την τρίτη πόλη της χώρας.

Δηλώσεις αλληλεγγύης άρχισαν να φτάνουν από όλο τον κόσμο.

REUTERS
REUTERS/Sergio Acero 

Οι κυβερνήσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής, του Ισραήλ, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας, μεταξύ άλλων, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Κολομβία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμμαχος του νέου προέδρου, ανακοίνωσε πως προσφέρει βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

REUTERS
REUTERS/Andres Camilo Valencia

«Δύσκολη κατάσταση»

Στην Περέιρα, στην τουριστική «περιοχή του καφέ», που είχε ήδη χτυπηθεί από ισχυρό σεισμό το 1999 με σχεδόν 1.200 νεκρούς, επιβεβαιώθηκαν ήδη δεκάδες θάνατοι.

Η πόλη ζει «ιστορική, δύσκολη κατάσταση, ορισμένα κέντρα υγείας έχουν κατακλυστεί» από τραυματίες, είπε στον Τύπο ο δήμαρχος Μαουρίσιο Σαλασάρ, με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

 Στην κοντινή Μανισάλες, περίπου 50 χιλιόμετρα από εκεί, ένας από τους τέσσερις πύργους του καθεδρικού ναού στην πλατεία Μπολίβαρ κατέρρευσε.

REUTERS
REUTERS/Christian EscobarMora

Στην Κάλι ισοπεδώθηκαν τουλάχιστον 20 κτίρια, κατά τις αρχές.

«Ήρθε πολύς κόσμος, με εξοπλισμό, τρόφιμα, για να βοηθήσει τους πυροσβέστες», είπε ο Αντρές Φελίπε Μεχία, εθελοντής διασώστης.

REUTERS
REUTERS/Marco Trujillo

Στην πρωτεύουσα Μπογοτά κάτοικοι, μερικοί ακόμη με τις πιτζάμες, βγήκαν ανάστατοι από τα σπίτια τους χθες το πρωί, προτού ξαναμπούν: δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές στην πόλη.

Ο πολύ ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός ως τον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα — αυτή η τελευταία ακόμη μετράει τις πληγές του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών της 24ης Ιουνίου, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του οποίου ξεπέρασε τους 6.000 νεκρούς.

REUTERS
REUTERS/Marco Trujillo
REUTERS
REUTERS/Marco Trujillo

Οι χώρες αυτές βρίσκονται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, περιοχή με εξαιρετικά ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, εξαιτίας των κινήσεων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος.

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