Ισπανία: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Ανδαλουσία – 800 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στην Ανδαλουσία, στη νοτιοδυτική Ισπανία, με περισσότερους από 600 πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Η ταχεία εξάπλωση του μετώπου, σε συνδυασμό με τους μεταβαλλόμενους ανέμους και το δύσβατο έδαφος, έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων από τις εστίες τους.

Η φωτιά στην Ανδαλουσία, η οποία ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Ουέλβα της Ισπανίας, εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στις Αρχές, καθώς δεν διαφαίνεται άμεση προοπτική οριοθέτησής της. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και 26 εναέρια μέσα, ενώ οι δυνάμεις κατάσβεσης εργάζονται αδιάκοπα για να περιορίσουν την επέκταση του μετώπου.

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«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια φωτιά εξαιρετικά δύσκολη, περίπλοκη και επικίνδυνη, με καιρικές συνθήκες που δεν μας αφήνουν περιθώριο για καμία ανάπαυλα», δήλωσε ο περιφερειακός σύμβουλος αρμόδιος για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, Αντόνιο Σανθ.

Ο ίδιος περιέγραψε την επιχείρηση ως «έναν αγώνα αντοχής γεμάτο εμπόδια», προειδοποιώντας ότι η μάχη με τις φλόγες αναμένεται να συνεχιστεί.

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: τίποτα δεν προμηνύει πως η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο σύντομα. Μας απομένουν ακόμα ώρες, πιθανόν ημέρες, εντατικής δουλειάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Firefighters are battling intense flames in Spain’s eastern Castellon region, where a fast-moving wildfire has prompted the evacuation of around 700 people. Crews are working to contain the blaze amid hot, dry conditions that have fueled a wider wildfire crisis across the… pic.twitter.com/t5D4zxULn2 — Ocean News (@OceanNewsUK) August 10, 2026

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Ωστόσο, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, δυσχεραίνει σημαντικά το έργο τους και επιβραδύνει τις προσπάθειες περιορισμού του μετώπου.

Περισσότερα από 200.000 στρέμματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή εντός της περιμέτρου που οριοθετείται από τη γραμμή της φωτιάς. Οι Αρχές διευκρινίζουν, πάντως, ότι αυτό δεν σημαίνει πως έχει καεί το σύνολο της συγκεκριμένης έκτασης.

Στους 800 οι απομακρυσμένοι κάτοικοι

Νέες απομακρύνσεις κατοίκων πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα, καθώς περίπου 300 κάτοικοι του μικρού χωριού Ελ Μαδρόνο κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της εξέλιξης του πύρινου μετώπου.

Με τη νέα επιχείρηση, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους ανέρχεται πλέον σε περίπου 800.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις Αρχές να προειδοποιούν ότι η επιχείρηση κατάσβεσης ενδέχεται να διαρκέσει ακόμη και ημέρες.